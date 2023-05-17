İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ planlı kesintisi programını paylaştı

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. Arnavuktöy, Şişli, Beyoğlu, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Fatih ve Esenler gibi birçok ilçeye bakım-onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemiyor. Peki, bu bölgelere elektrik ne zaman verilecek? İşte 17 Mayıs tarihli elektrik kesintisi programının ayrıntıları...

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ planlı kesintisi programını paylaştı - 1

BEDAŞ, İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri açıkladı. İşte planlı kesintisi programının ayrıntıları...

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ planlı kesintisi programını paylaştı - 2
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ planlı kesintisi programını paylaştı - 3
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ planlı kesintisi programını paylaştı - 4
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ planlı kesintisi programını paylaştı - 5
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ planlı kesintisi programını paylaştı - 6
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ planlı kesintisi programını paylaştı - 7
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ planlı kesintisi programını paylaştı - 8
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ planlı kesintisi programını paylaştı - 9
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ planlı kesintisi programını paylaştı - 10
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ planlı kesintisi programını paylaştı - 11
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ planlı kesintisi programını paylaştı - 12
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ planlı kesintisi programını paylaştı - 13
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ planlı kesintisi programını paylaştı - 14
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ planlı kesintisi programını paylaştı - 15
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ planlı kesintisi programını paylaştı - 16
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ planlı kesintisi programını paylaştı - 17
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ planlı kesintisi programını paylaştı - 18
DAHA FAZLA GÖSTER