İstanbul Bağcılar'da sağlık çalışanına saldırı: Elmacık kemikleri kırıldı

Çalpa, ''Saat 21.00-21.30 arası çocuk acilde çalışıyorken yanımdaki çalışan arkadaşım ile hasta yakını tartışmaya başladı. Kayıt açtırmak istedi, kimliği yoktu. Acil bir şekilde kayıt açtırılmasını istedi. Kimliksiz kayıt açtırılamayacağını söyledik. Kendisi 'Kayıt açsana lan' dedi'' ve güvenlik görevlilerin olaya müdahale için yanlarına geldiğini söyledi.