İstanbul Bağcılar'da sağlık çalışanına saldırı: Elmacık kemikleri kırıldı

Sağlıkta şiddetin adresi bu kez İstanbul, Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi. Denetimli serbestliği olduğu belirtilen bir kişi, kimsizlik kayıt yaptırma ısrarının işe yaramadığını görünce görevlilere saldırmaya başladı. Alandaki bankoyu kırarak yumruklu saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı.

Haberler - DHA 07.07.2022 - 10:18

İstanbul Bağcılar'da sağlık çalışanına saldırı: Elmacık kemikleri kırıldı - 1

Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde denetimli serbestliği olduğu belirtilen bir kişi sağlık çalışanlarına saldırdı.

İstanbul Bağcılar'da sağlık çalışanına saldırı: Elmacık kemikleri kırıldı - 2

Olay, 4 Temmuz'da akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Suat Bağadur (22) ve M.C.K, saat 21.00 sıralarında çocuk acil servisine gitti.

İstanbul Bağcılar'da sağlık çalışanına saldırı: Elmacık kemikleri kırıldı - 3

KİMLİKSİZ KAYIT AÇTIRMAK İSTEDİ

Bağadur, M.C.K için kimliksiz kayıt açtırmak istedi. Veri giriş elemanı olarak çalışan Nurullah Çalpa (31) ise kimliksiz hasta kabul etmedi.

İstanbul Bağcılar'da sağlık çalışanına saldırı: Elmacık kemikleri kırıldı - 4

Çıkan tartışmanın sonucunda güvenlik görevlileri olay yerine geldi.

İstanbul Bağcılar'da sağlık çalışanına saldırı: Elmacık kemikleri kırıldı - 5

O esnada Bağadur, sağlık çalışanlarının bulunduğu alana saldırdı.

İstanbul Bağcılar'da sağlık çalışanına saldırı: Elmacık kemikleri kırıldı - 6

ART ARDA YUMRUK ATTI

Bağadur, Çalpa'nın üzerine yürüyerek, yüzüne art arda yumruk attı. Olaydan sonra gözaltına alınan Bağadur, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından "Kasten Yaralama", "Hakaret" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından tutuklandı.

İstanbul Bağcılar'da sağlık çalışanına saldırı: Elmacık kemikleri kırıldı - 7

Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 10 yıldır veri giriş elemanı olarak çalışan Nurullah Çalpa olay anını anlattı.

İstanbul Bağcılar'da sağlık çalışanına saldırı: Elmacık kemikleri kırıldı - 8

Çalpa, ''Saat 21.00-21.30 arası çocuk acilde çalışıyorken yanımdaki çalışan arkadaşım ile hasta yakını tartışmaya başladı. Kayıt açtırmak istedi, kimliği yoktu. Acil bir şekilde kayıt açtırılmasını istedi. Kimliksiz kayıt açtırılamayacağını söyledik. Kendisi 'Kayıt açsana lan' dedi'' ve güvenlik görevlilerin olaya müdahale için yanlarına geldiğini söyledi.

İstanbul Bağcılar'da sağlık çalışanına saldırı: Elmacık kemikleri kırıldı - 9

Görevlilerden kurtulan bir kişinin arka tarafa geçtiğini ve alanda bulunan bankoyu ayağı ile kırırak saldırıda bulunduğunu belirten Çalpa, ''İçeri girdikten sonra yüzüme yumruk attı. Bu esnada arkadaşımı ve kendimi korumaya çalıştım. Elmacık kemiklerim kırıldı, burun kenarım kesildi. Yüzümden akan kanlar avuçlarımı doldurdu'' dedi.

İstanbul Bağcılar'da sağlık çalışanına saldırı: Elmacık kemikleri kırıldı - 10

Öz Sağlık İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Erdem Dinç ise, yumruk atan kişinin denetimli serbestliği olan birisi olduğunu açıkladı.

İstanbul Bağcılar'da sağlık çalışanına saldırı: Elmacık kemikleri kırıldı - 11
İstanbul Bağcılar'da sağlık çalışanına saldırı: Elmacık kemikleri kırıldı - 12

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER