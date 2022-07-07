İstanbul Bağcılar'da sağlık çalışanına saldırı: Elmacık kemikleri kırıldı

Haberler - DHA 07.07.2022 - 10:18
Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde denetimli serbestliği olduğu belirtilen bir kişi sağlık çalışanlarına saldırdı.
Olay, 4 Temmuz'da akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Suat Bağadur (22) ve M.C.K, saat 21.00 sıralarında çocuk acil servisine gitti.
Bağadur, M.C.K için kimliksiz kayıt açtırmak istedi. Veri giriş elemanı olarak çalışan Nurullah Çalpa (31) ise kimliksiz hasta kabul etmedi.
Çıkan tartışmanın sonucunda güvenlik görevlileri olay yerine geldi.
O esnada Bağadur, sağlık çalışanlarının bulunduğu alana saldırdı.
Bağadur, Çalpa'nın üzerine yürüyerek, yüzüne art arda yumruk attı. Olaydan sonra gözaltına alınan Bağadur, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından "Kasten Yaralama", "Hakaret" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından tutuklandı.
Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 10 yıldır veri giriş elemanı olarak çalışan Nurullah Çalpa olay anını anlattı.
Çalpa, ''Saat 21.00-21.30 arası çocuk acilde çalışıyorken yanımdaki çalışan arkadaşım ile hasta yakını tartışmaya başladı. Kayıt açtırmak istedi, kimliği yoktu. Acil bir şekilde kayıt açtırılmasını istedi. Kimliksiz kayıt açtırılamayacağını söyledik. Kendisi 'Kayıt açsana lan' dedi'' ve güvenlik görevlilerin olaya müdahale için yanlarına geldiğini söyledi.
Görevlilerden kurtulan bir kişinin arka tarafa geçtiğini ve alanda bulunan bankoyu ayağı ile kırırak saldırıda bulunduğunu belirten Çalpa, ''İçeri girdikten sonra yüzüme yumruk attı. Bu esnada arkadaşımı ve kendimi korumaya çalıştım. Elmacık kemiklerim kırıldı, burun kenarım kesildi. Yüzümden akan kanlar avuçlarımı doldurdu'' dedi.
Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Erdem Dinç ise, yumruk atan kişinin denetimli serbestliği olan birisi olduğunu açıkladı.