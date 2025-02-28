İSTANBUL BAHÇELİEVLER İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? BAHÇELİEVLER İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? BAHÇELİEVLER İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 BAHÇELİEVLER Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?
İstanbul Bahçelievler iftar vakti saat kaçta okunuyor? Bahçelievler için iftar saatleri ne kadar kaldı? Bahçelievler iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 1 mart 2025 Bahçelievler Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? İstanbul Bahçelievler oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..
İSTANBUL BAHÇELİEVLER İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
İstanbul Bahçelievler iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 1 Mart 2025 Bahçelievler Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Bahçelievler oruç ne zaman açılacak?
Bugün 1 Mart 2025, Bahçelievler iftar vakti saati 19:01 vaktinde okunacak.