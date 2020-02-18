İstanbul Bakırköy'de 8 ay önce boşaltılan bina yıkılmayı bekliyor

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü riskli olduğu sebebiyle boşaltılan bir bina aniden çöktü. Can kaybının yaşanmadığı olayda çevredeki binalar maddi hasara uğradı. Yaşanan olayın ardından gözler bu tarz boşaltılan binalara çevrildi.
BAHÇELİEVLER'DE RİSKLİ İKİ BİNA YIKILIYOR (NTV EKİBİ YIKIM ALANINDA)
Binanın sadece ön cephesinde güvenlik amacıyla müteahhit tarafından koyulduğu belirtilen metal panel ve branda yer alıyor. Diğer iki cephenin ön tarafı açık ve hemen yanında araçlar park etmiş halde bulunuyor.
Binanın eski yöneticisi İhsan Baran ise binada herhangi bir hasarın olmadığını savunarak, "Binamızdan bir şüphemiz yok. Yıkılacak bir bina değildi ama bazı yöneticilerin çürüğe ayırmasından dolayı 4 buçuk senedir bu şekilde mücadele veriyoruz. 7-8 aydır da boş. Şu anda yıkım ruhsatı çıkarmak üzereyiz. Giren çıkana engel olamıyoruz. İçeride yangın da çıkarıyorlar. Bakırköy imardan yıkım ruhsatı çıkmak üzere. Bu hafta sonu belki yıkılabilir" dedi.