İstanbul Bakırköy'de ölü bulunan aile toprağa verildi

İstanbul Bakırköy'de evde ölü bulunan 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı.
Osmaniye Mahallesi'ndeki evlerinde, dün ölü bulunan anne Zübeyde D. (38), baba Bahattin D. (38) ve 6 yaşındaki Ali D.'nin cenazeleri, Alibeyköy Mezarlığı'ndaki gasilhaneden alınarak Fatih Camisi'ne getirildi.
Bahattin D'nin kardeşi Mehmet D. ve Zübeyde D'nin annesi Neval Y. camide taziyeleri kabul etti.
Cenazeler, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Topkapı Maltepe Mezarlığı'na getirildi.
Cenazeler, özel giyimli belediye ekiplerince taşınarak toprağa verildi.