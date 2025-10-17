İstanbul baraj doluluk oranları 17 Ekim 2025: (İSKİ) İstanbul’da barajların doluluk seviyesi yüzde kaç?

Bursa’da baraj doluluk oranlarının tehlikeli seviyeye gelmesiyle birlikte Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’da baraj doluluk oranları gündeme geldi. İSKİ tarafından günlük olarak baraj doluluk seviyeleri açıklanıyor. Özellikle yaz aylarının yağmursuz geçilmesiyle birlikte İstanbul’daki baraj doluluk oranları da geriledi. Ekim ayı ortalarında ise yağmur seviyesi beklenilen seviye de olmadı. Peki İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte, İSKİ baraj doluluk seviyesi…

İstanbul baraj doluluk oranları 17 Ekim 2025: (İSKİ) İstanbul’da barajların doluluk seviyesi yüzde kaç? - 1

İstanbul’un su ihtiyacının büyük bir çoğunluğu barajlar tarafından karşılanıyor. İSKİ mevcut su miktarının barajlara göre dağılımını günlük olarak paylaşıyor. İstanbul’da barajların doluluk seviyesi 17 Ekim’de güncellendi. İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul’da doluluk oranı en yüksek olan baraj yüzde 49,43 ile Elmalı barajı oldu. Doluluk seviyesi en düşük baraj ise Kazandere ( 2,54) olarak dikkat çekti. Peki İstanbul baraj doluluk seviyesi nasıl? İşte, 17 Ekim İstanbul baraj doluluk seviyeleri…

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul baraj doluluk oranları 17 Ekim 2025: (İSKİ) İstanbul’da barajların doluluk seviyesi yüzde kaç? - 2

İSTANBUL BARAJ DOLULUK SEVİYESİ (17 EKİM 2025)

İstanbul’da ortalama baraj doluluk seviyesi yüzde 24.51 oldu. Mevcut su miktarına göre Terkos Barajı yüzde 27,36 dolu olurken Ömerli Barajı ise yüzde 18’lik seviyesiyle dikkat çekti. Mevcut su miktarının yanı sıra barajların genel doluluk seviyesi şu şekilde;

İstanbul baraj doluluk oranları 17 Ekim 2025: (İSKİ) İstanbul’da barajların doluluk seviyesi yüzde kaç? - 3

Elmalı yüzde 49,43

Darlık yüzde 38,4

Terkos yüzde 29,7

Istrancalar: yüzde 29,31

Büyükçekmece yüzde 29,19

Sazlıdere yüzde 26,85

Ömerli yüzde 15,66

Alibey yüzde 13,66

Pabuçdere yüzde 9,66

Kazandere 2,54

DAHA FAZLA GÖSTER