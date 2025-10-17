İstanbul baraj doluluk oranları 17 Ekim 2025: (İSKİ) İstanbul’da barajların doluluk seviyesi yüzde kaç?
Bursa’da baraj doluluk oranlarının tehlikeli seviyeye gelmesiyle birlikte Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’da baraj doluluk oranları gündeme geldi. İSKİ tarafından günlük olarak baraj doluluk seviyeleri açıklanıyor. Özellikle yaz aylarının yağmursuz geçilmesiyle birlikte İstanbul’daki baraj doluluk oranları da geriledi. Ekim ayı ortalarında ise yağmur seviyesi beklenilen seviye de olmadı. Peki İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte, İSKİ baraj doluluk seviyesi…
İstanbul’un su ihtiyacının büyük bir çoğunluğu barajlar tarafından karşılanıyor. İSKİ mevcut su miktarının barajlara göre dağılımını günlük olarak paylaşıyor. İstanbul’da barajların doluluk seviyesi 17 Ekim’de güncellendi. İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul’da doluluk oranı en yüksek olan baraj yüzde 49,43 ile Elmalı barajı oldu. Doluluk seviyesi en düşük baraj ise Kazandere ( 2,54) olarak dikkat çekti. Peki İstanbul baraj doluluk seviyesi nasıl? İşte, 17 Ekim İstanbul baraj doluluk seviyeleri…