İstanbul baraj doluluk oranları 24 Mart: İSKİ barajlarda son durum nedir?
İstanbul barajlarında son durum, şehir sakinleri tarafından her geçen gün aranıyor. Kış mevsiminin geride kalmasıyla barajlardaki mevcut su durumu gündeme yerleşti. İSKİ baraj doluluk oranları, on baraj özelinde sorgulanıyor. Peki, bugün barajlarda son durum nedir?
Barajlarda mevcut su miktarı, son dönemde az yağışlı geçen kış ayları nedeniyle merak ediliyor. İSKİ, İstanbul'u besleyen 10 barajın son durumunu günlük, aylık ve yıllık olarak paylaşıyor. İşte, İSKİ İstanbul barajlarında mevcut su oranları...