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İstanbul baraj doluluk oranları 24 Mart: İSKİ barajlarda son durum nedir?

İstanbul barajlarında son durum, şehir sakinleri tarafından her geçen gün aranıyor. Kış mevsiminin geride kalmasıyla barajlardaki mevcut su durumu gündeme yerleşti. İSKİ baraj doluluk oranları, on baraj özelinde sorgulanıyor. Peki, bugün barajlarda son durum nedir?

İstanbul baraj doluluk oranları 24 Mart: İSKİ barajlarda son durum nedir? - 1

Barajlarda mevcut su miktarı, son dönemde az yağışlı geçen kış ayları nedeniyle merak ediliyor. İSKİ, İstanbul'u besleyen 10 barajın son durumunu günlük, aylık ve yıllık olarak paylaşıyor. İşte, İSKİ İstanbul barajlarında mevcut su oranları...

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul baraj doluluk oranları 24 Mart: İSKİ barajlarda son durum nedir? - 2

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 

İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarının 24 Mart günü itibarıyla ortalama doluluk oranları yüzde 79.7 düzeyinde.

Ömerli %92
Darlık %78
Elmalı &95
Terkos %80
Alibey %65
Büyükçekmece %75
Sazlıdere %58
Istancalar %51
Kazandere %86
Pabuçdere %85

İstanbul baraj doluluk oranları 24 Mart: İSKİ barajlarda son durum nedir? - 3

İSKİ tarafından hizmet verilen toplam nüfus 15 milyon 655 bin kişi ve şehre verilen ortalama su ise 3.181.000 m³ şeklindedir.

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