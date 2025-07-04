İstanbul baraj doluluk oranları 4 Temmuz 2025: İstanbul’da barajlar yüzde kaç dolu? Su seviyelerinde son durum

Yaklaşık 18 milyon kişinin yaşadığı İstanbul’da hava sıcaklıkları giderek yükselmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Su tüketimine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekirken barajların doluluk yüzleri güncellendi. Mevcut su miktarına göre İstanbul’un en dolu barajları Ömerli, Terkos, Büyükçekmece ve Darlık oldu. İşte, İstanbul baraj doluluk oranları…