İstanbul baraj doluluk oranları 4 Temmuz 2025: İstanbul’da barajlar yüzde kaç dolu? Su seviyelerinde son durum
İstanbul baraj doluluk oranları, İSKİ tarafından güncelleniyor. Özellikle son günlerde hava sıcaklıklarında yaşanan artışla birlikte baraj doluluk oranları gerilemeye devam ediyor. Yaz aylarında su ihtiyacı da artış gösterirken kullanım oranları da yükseldi. İstanbul’da Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Büyükçekmece gibi barajların doluluk seviyeleri belli oldu. Peki İstanbul’da barajlarda son durum ne? İşte, İstanbul’un barajlarındaki su seviyesi…
Yaklaşık 18 milyon kişinin yaşadığı İstanbul’da hava sıcaklıkları giderek yükselmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Su tüketimine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekirken barajların doluluk yüzleri güncellendi. Mevcut su miktarına göre İstanbul’un en dolu barajları Ömerli, Terkos, Büyükçekmece ve Darlık oldu. İşte, İstanbul baraj doluluk oranları…