İstanbul baraj doluluk oranları güncel 12 Ekim 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?

İstanbul baraj doluluk oranlarında güncel son durum, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yayımlanmaya devam ediyor. 12 Ekim 2025 Pazar tarihli barajlardaki doluluk oranlarının verileri belli oldu. Riskli seviyelere doğru inen İstanbul barajları, bu yıl yağışların azalmasıyla birlikte geçtiğimiz yıla göre yüzde 10'luk bir düşüş yaşadı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte 12 Ekim tarihli ilçe ilçe baraj doluluk oranları.

12 Ekim 2025 tarihli İstanbul baraj doluluk oranları, İSKİ tarafından yayımlandı. İstanbul'da yaşayan ve barajlarda kalan su seviyesini endişeyle takip eden vatandaşlar, İSKİ tarafından paylaşılan listeyle birlikte doluluk oranlarını öğrenebiliyor. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç? İşte 12 Ekim tarihli İstanbul barajlarının güncel son durumu.

12 EKİM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen sene 12 ekim tarihinde yüzde 35,31 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından düşüşe geçti.

İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 25,55 seviyesine geriledi.

İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli barajı 17,38

Darlık barajı 18,43

Elmalı barajı 2,17

Terkos barajı 27,67

Alibey barajı 2,29

Büyükçekmece barajı 17,78

Sazlıdere barajı 11,32

Istrancalar 0,74

Kazandere 0,28

Pabuçdere ise 1,94 seviyelerinde bulunuyor.

