İstanbul baraj doluluk oranları güncel 12 Ekim 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?

12 Ekim 2025 tarihli İstanbul baraj doluluk oranları, İSKİ tarafından yayımlandı. İstanbul'da yaşayan ve barajlarda kalan su seviyesini endişeyle takip eden vatandaşlar, İSKİ tarafından paylaşılan listeyle birlikte doluluk oranlarını öğrenebiliyor. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç? İşte 12 Ekim tarihli İstanbul barajlarının güncel son durumu.