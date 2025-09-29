İstanbul baraj doluluk oranları güncel 29 Eylül 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?

29 Eylül 2025 tarihli İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul'da yaşayan ve barajlarda kalan su seviyesini merak eden vatandaşlar, İSKİ tarafından paylaşılan listeyle birlikte doluluk oranlarını öğrenebiliyor. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç?