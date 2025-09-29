İstanbul baraj doluluk oranları güncel 29 Eylül 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?

İstanbul baraj doluluk oranları, gün gün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yayımlanmaya devam ediyor. 29 Eylül 2025 tarihli baraj doluluk oranları belli oldu. Geçtiğimiz yıl aynı tarihte yüzde 38,39 doluluk oranına sahip olan İstanbul barajları bu yıl yüzde 10'luk bir gerileyiş yaşadı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte 29 Eylül tarihli ilçe ilçe baraj doluluk oranları.

İstanbul baraj doluluk oranları güncel 29 Eylül 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?

29 Eylül 2025 tarihli İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul'da yaşayan ve barajlarda kalan su seviyesini merak eden vatandaşlar, İSKİ tarafından paylaşılan listeyle birlikte doluluk oranlarını öğrenebiliyor. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İstanbul baraj doluluk oranları güncel 29 Eylül 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?

29 EYLÜL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen sene eylül ayında yüzde 38,42 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından düşüşe geçti.

İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 29,08 seviyesine geriledi.

İstanbul baraj doluluk oranları güncel 29 Eylül 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?

İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli barajı 19,98

Darlık barajı 17,55

Elmalı barajı 1,91

Terkos barajı 27,29

Alibey barajı 2,33

Büyükçekmece barajı 16,96

Sazlıdere barajı 10,87

Istrancalar 0,52

Kazandere 0,18

Pabuçdere ise 2,41 seviyelerinde bulunuyor.

