İstanbul baraj doluluk oranları güncel 29 Eylül 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?
İstanbul baraj doluluk oranları, gün gün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yayımlanmaya devam ediyor. 29 Eylül 2025 tarihli baraj doluluk oranları belli oldu. Geçtiğimiz yıl aynı tarihte yüzde 38,39 doluluk oranına sahip olan İstanbul barajları bu yıl yüzde 10'luk bir gerileyiş yaşadı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte 29 Eylül tarihli ilçe ilçe baraj doluluk oranları.
29 Eylül 2025 tarihli İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul'da yaşayan ve barajlarda kalan su seviyesini merak eden vatandaşlar, İSKİ tarafından paylaşılan listeyle birlikte doluluk oranlarını öğrenebiliyor. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç?