İstanbul baraj doluluk oranları güncel 6 Ekim 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?

İstanbul baraj doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yayımlanmaya devam ediyor. 6 Ekim 2025 tarihli baraj doluluk oranları belli oldu. Kritik seviyelere inen İstanbul barajları bu yıl geçtiğimiz yıla göre yüzde 10'dan fazla gerileyiş yaşadı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte 6 Ekim tarihli ilçe ilçe baraj doluluk oranları.

6 Ekim 2025 tarihli İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul'da yaşayan ve barajlarda kalan su seviyesini merak eden vatandaşlar, İSKİ tarafından paylaşılan listeyle birlikte doluluk oranlarını öğrenebiliyor. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç?

6 EKİM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen sene ekim ayında yüzde 36,96 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından düşüşe geçti.

İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 26,94 seviyesine geriledi.

İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli barajı 18,08

Darlık barajı 18,15

Elmalı barajı 2,06

Terkos barajı 27,75

Alibey barajı 2,29

Büyükçekmece barajı 17,51

Sazlıdere barajı 11,26

Istrancalar 0,61

Kazandere 0,22

Pabuçdere ise 2,06 seviyelerinde bulunuyor.

