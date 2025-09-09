İstanbul barajlarda son durum 9 Eylül: İSKİ barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı

İSKİ barajlardaki su oranlarını günlük, aylık ve yıllık olarak bildiriyor. Geçen yıl barajlarda ölçülen yağış miktarı 709,27 kg/m2 oranındayken, 2025 yılında ise şu ana kadar yağış oranı en düşük seviyede bulunuyor. 9 Eylül İSKİ bara doluluk oranları...