İstanbul barajlarda son durum 9 Eylül: İSKİ barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı
İSKİ günlük olarak İstanbul barajlarındaki son durumu paylaşıyor. Aşırı sıcak ve kurak bir yaz mevsimini geride bırakan İstanbul'da, barajlardaki su seviyeleri büyük oranda azaldı. İlde; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere olmak üzere 10 barajdaki su varlığı şehir sakinlerince günü gününe takip ediliyor. İşte, İSKİ barajlarda son durum...
İSKİ barajlardaki su oranlarını günlük, aylık ve yıllık olarak bildiriyor. Geçen yıl barajlarda ölçülen yağış miktarı 709,27 kg/m2 oranındayken, 2025 yılında ise şu ana kadar yağış oranı en düşük seviyede bulunuyor. 9 Eylül İSKİ bara doluluk oranları...