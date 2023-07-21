İstanbul barajları alarm veriyor | 9 yılın en düşük seviyesi görüldü, iki baraj kurumak üzere
Son günlerde aşırı sıcakların etkili olduğu İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 40’ın altına düştü. Kentteki barajların doluluk oranı yüzde 39,84 olarak ölçüldü. Bu oran, 2014 yılından bu yana en düşük doluluk seviyesi olarak ölçüldü.
İstanbul’un barajları artan sıcaklıklar ve yağışsız günlerin ardından alarm vermeye devam ediyor.
İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 40’ın altına düştü.