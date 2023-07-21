İstanbul barajları alarm veriyor | 9 yılın en düşük seviyesi görüldü, iki baraj kurumak üzere

Son günlerde aşırı sıcakların etkili olduğu İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 40’ın altına düştü. Kentteki barajların doluluk oranı yüzde 39,84 olarak ölçüldü. Bu oran, 2014 yılından bu yana en düşük doluluk seviyesi olarak ölçüldü.

İstanbul barajları alarm veriyor | 9 yılın en düşük seviyesi görüldü, iki baraj kurumak üzere - 1

İstanbul’un barajları artan sıcaklıklar ve yağışsız günlerin ardından alarm vermeye devam ediyor.

İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 40’ın altına düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul barajları alarm veriyor | 9 yılın en düşük seviyesi görüldü, iki baraj kurumak üzere - 2

SICAK HAVA BUHARLAŞMAYI ARTIRDI

Sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın artması, artan su kullanımı sonucu bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 39.84’e düştü.

2022 yılında, 21 Temmuz itibariyle doluluk oranı yüzde 69.38 olarak ölçülmüştü.

İstanbul barajları alarm veriyor | 9 yılın en düşük seviyesi görüldü, iki baraj kurumak üzere - 3

SON 9 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

İSKİ tarafından 21 Temmuz tarihlerinde yapılan ölçümlerde bu doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

İstanbul barajları alarm veriyor | 9 yılın en düşük seviyesi görüldü, iki baraj kurumak üzere - 4

Son olarak 21 Temmuz 2014 tarihinde yüzde 20.08 olarak ölçülen doluluk oranı ardından doluluk oranları 2020 yılında yüzde 60.61, 2021 yılında yüzde  65.85, 2022 yılında yüzde  69.38 olarak ölçülmüştü.

İstanbul barajları alarm veriyor | 9 yılın en düşük seviyesi görüldü, iki baraj kurumak üzere - 5

EN DOLU BARAJ ÖMERLİ

İstanbul’un barajlarındaki suyun yaklaşık yarısı tek bir barajda bulunuyor. İstanbul’un önemli barajlarından Ömerli barajında doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 72.64 olarak ölçülürken, bu değerin İstanbul’da depolanan suyun yüzde 49.4’ünü oluşturuyor.

Barajdaki doluluk oranının yüksek oluşunun nedenin baraj gölünün Melen çayından su aktarılması olduğu belirtiliyor.

İstanbul barajları alarm veriyor | 9 yılın en düşük seviyesi görüldü, iki baraj kurumak üzere - 6

İKİ BARAJ KURUMAK ÜZERE

İstanbul'a su sağlayan iki baraj ise adeta kurudu. Kazandere Barajında su seviyesi yüzde 7.09 olarak ölçülürken, Papuçdere barajında su seviyesi 4.51 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul barajları alarm veriyor | 9 yılın en düşük seviyesi görüldü, iki baraj kurumak üzere - 7

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları şöyle:

Alibeyköy Barajı: Yüzde 21.05

Büyükçekmece: Yüzde  21.18

Darlık: Yüzde  56.2

Elmalı: Yüzde 30.71

Istrancalar: Yüzde 34.63

Kazandere: Yüzde 07.09

Ömerli: Yüzde 72.64

Papuçdere: Yüzde 4.51

Sazlıdere: Yüzde 23.45

Terkos: Yüzde  28.43

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