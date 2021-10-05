İstanbul barajlarında 8 ay sonra ilk: Doluluk yüzde 50'nin altında

İstanbul’da sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına inerek son 8 ayın en düşük seviyesini gördü.

İHA 05.10.2021 - 17:23

İstanbul barajlarında 8 ay sonra ilk: Doluluk yüzde 50'nin altında - 1
İstanbul’da sonbahar mevsiminin etkisiyle sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor.
İstanbul barajlarında 8 ay sonra ilk: Doluluk yüzde 50'nin altında - 2
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50’nin altına inerek 8 ayın en düşük seviyesine düştü.
İstanbul barajlarında 8 ay sonra ilk: Doluluk yüzde 50'nin altında - 3
Öte yandan doluluk oranı azalan Elmalı Barajı havadan görüntülendi.
İstanbul barajlarında 8 ay sonra ilk: Doluluk yüzde 50'nin altında - 4

İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre yüzde 49 seviyelerinde seyrediyor.

İstanbul barajlarında 8 ay sonra ilk: Doluluk yüzde 50'nin altında - 5

Barajların tek tek doluluk oranları ise şu şekilde:

Ömerli Barajı: Yüzde 78,65

Pabuçdere Barajı: Yüzde 3,22

Sazlıdere Barajı: Yüzde 24,19

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 45,57

Alibeyköy Barajı: Yüzde 19,93

Terkos Barajı: Yüzde 54, 69

Kazandere Barajı: Yüzde 8,36

Elmalı Barajı: Yüzde 60,16

Darlık Barajı: Yüzde 49,7

Istrancalar Barajı: Yüzde 23,11

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