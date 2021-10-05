İstanbul barajlarında 8 ay sonra ilk: Doluluk yüzde 50'nin altında

İHA 05.10.2021 - 17:23
İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre yüzde 49 seviyelerinde seyrediyor.
Barajların tek tek doluluk oranları ise şu şekilde:
Ömerli Barajı: Yüzde 78,65
Pabuçdere Barajı: Yüzde 3,22
Sazlıdere Barajı: Yüzde 24,19
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 45,57
Alibeyköy Barajı: Yüzde 19,93
Terkos Barajı: Yüzde 54, 69
Kazandere Barajı: Yüzde 8,36
Elmalı Barajı: Yüzde 60,16
Darlık Barajı: Yüzde 49,7
Istrancalar Barajı: Yüzde 23,11