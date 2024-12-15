İstanbul barajlarında alarm! Uzmanı uyardı... "Yağmur yağsa da su seviyesi çok düşük"

Son günlerde yağışların etkisiyle baraj doluluk oranları artsa da İSKİ verilerine göre yüzde 30 olan baraj doluluk oranı son 10 yılın en düşük ikinci rakamı olarak kayıtlara geçti. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu kentte etkili olan sağanak yağışların etkisini değerlendirirken "Yağmurlar yağmaya başladı ama buna rağmen barajlardaki su geçmiş yıllara göre çok düşük." dedi.

İstanbul barajlarında alarm! Uzmanı uyardı... "Yağmur yağsa da su seviyesi çok düşük" - 1

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul barajlarına olumlu yansıdı.

İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı tekrar yüzde 30’un üzerine çıktı. Bu duruma rağmen baraj gölü havzalarındaki biriken su miktarı son 10 yılın en düşük ikinci rakamı olarak kayıtlara geçti.

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İstanbul barajlarında alarm! Uzmanı uyardı... "Yağmur yağsa da su seviyesi çok düşük" - 2

Yağışlarla en fazla doluluk oranına sahip baraj Alibeyköy Baraj gölü oldu. Geçtiğimiz aylarda yüzde 6’ya kadar düşen doluluk oranı bugün itibariyle Alibeyköy'de yüzde 16.06 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarında alarm! Uzmanı uyardı... "Yağmur yağsa da su seviyesi çok düşük" - 3

İstanbul'un aldığı son yağışları değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi Meteoroloji Mühendisi Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, şu anki baraj doluluk oranın kaygı yarattığı belirterek, "Yağmurlar yağmaya başladı ama buna rağmen barajlardaki su geçmiş yıllara göre çok düşük." dedi.

İstanbul barajlarında alarm! Uzmanı uyardı... "Yağmur yağsa da su seviyesi çok düşük" - 4

Her kentte su bütçesi yapılmasını gerektiğini söyleyen Kadıoğlu, "Bazı yerlerde su azaldığı zaman bizim de kullandığımız su miktarını azaltmamız gerekiyor ama böyle bir ayarlama yapamıyoruz. Suyu getiriyoruz kente bırakıyoruz. Bizim yapmamız gereken 1 Ekim su yılının başında önce su bütçesi yapmak. Sonra su bütçesinde Ekim, Kasım, Aralık yaptığımız bütçeye göre yağışlar nasıl gidiyor. Bütçede açık verip vermediğimizi görmek. Bütçede açık verdiğimiz zaman da halkı gönüllü tasarrufa çağırmak." dedi.

İstanbul barajlarında alarm! Uzmanı uyardı... "Yağmur yağsa da su seviyesi çok düşük" - 5

Çeşitli önlemler alınması gerektiğine de değinen Kadıoğlu, "Kuraklık var diyoruz ama kuraklık yokmuş gibi su tüketmeye devam ediyoruz. Meydanları, yolları yıkamaya devam ediyoruz." dedi.

İstanbul barajlarında alarm! Uzmanı uyardı... "Yağmur yağsa da su seviyesi çok düşük" - 6

Kadıoğlu, "İstanbul’un barajlardaki su seviyesi sadece baraj ile ilgili değil. İstanbul’daki barajların su seviyesi daha çok taşıma suyla ilişkili. Yani Istranca’dan Bolu’ya kadar bütün suları topluyoruz. Trakya’da çok fazla yağış görülmedi bu sene. Biraz Trakya’nın kuraklığı problem; ama zamanla bu kuraklığın azalacağını barajlardaki su seviyesini yükseleceğini bekliyoruz. Su akıyor ama yolunu bulamıyor eskisi gibi bazı önden bir şeyler almamız gerekiyor yani yüzde 30 geçmişe göre düşük ama ileri doğru artacağını bekliyoruz ama yine de kötü ihtimalleri düşünerek suyu doğru kullanmak yağmur yağarken bile suyu tasarruf etmek şeklinde vatandaşın bilinçlendirilmesi de çok önemli." dedi.

İstanbul barajlarında alarm! Uzmanı uyardı... "Yağmur yağsa da su seviyesi çok düşük" - 7

ARTIŞ VAR ANCAK GEÇMİŞ YILLARIN GERİSİNDE

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul barajlarına olumlu yansıdı.İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı tekrar yüzde 30'un üzerine çıktı.

Bu duruma rağmen baraj gölü havzalarındaki biriken su miktarı son 10 yılın en düşük ikinci rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yağışlarla en fazla doluluk oranına sahip baraj Alibeyköy Baraj gölü oldu. Geçtiğimiz aylarda yüzde 6'ya kadar düşen doluluk oranı bugün itibariyle Alibeyköy'de yüzde 16.06 olarak ölçüldü.

Yağışların ardından bir süredir yüzde 30'ların altında seyreden doluluk oranları İSKİ verilerine göre bugün itibariyle yüzde 30.19 olarak ölçüldü. Bu artışa rağmen baraj gölü havzalarında biriken su miktarı geçmiş yılların altında kaldı. Ölçülen yüzde 30.10 luk doluluk oranı son 10 yılın ikinci en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

İstanbul barajlarında alarm! Uzmanı uyardı... "Yağmur yağsa da su seviyesi çok düşük" - 8

ALİBEYKÖY'DE DOLULUK YÜZDE 6'DAN YÜZDE 16.06'YA ÇIKTI

İstanbul barajlarında yağışlı sistemden olumlu yönde en fazla etkilenen baraj ise Alibeyköy barajı oldu. Geçtiğimiz aylarda yüzde 6 doluluk oranına kadar gerileyerek adeta kuruyan baraj gölü havzasında doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 16.06 olarak ölçüldü. Baraj gölünün halen su bulunmayan alanlarındaki 'Baraj gölüne girmek yasaktır' tabelalarının bazılarının ise bazı kişiler tarafından tüfekle atış talimi için hedef olarak kullandığı ve tahrip edildiği görüldü.

ELMALI'DA DOLULUK YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

İstanbul'un barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde bulunan tek bir baraj gölü kaldı.Elmalı Barajında doluluk oranı yüzde 68.17 olarak ölçüldü. İstanbul'un halen su seviyesi en düşük barajı ise Papuçdere baraj gölü oldu. Papuçdere baraj gölünde doluluk oranı yüzde 7.28 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarında alarm! Uzmanı uyardı... "Yağmur yağsa da su seviyesi çok düşük" - 9

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranları şöyle kayıtlara geçti;

Ömerli %33.19

Darlık %29.89

Elmalı %68.17

Terkos %34.53

Alibeyköy %16.06

Büyükçekmece %29.93

Sazlıdere %35.57

Istrancalar %27.91

Kazandere %10.41

Papuçdere % 7.28

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