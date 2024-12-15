İstanbul barajlarında alarm! Uzmanı uyardı... "Yağmur yağsa da su seviyesi çok düşük"

Kadıoğlu, "İstanbul’un barajlardaki su seviyesi sadece baraj ile ilgili değil. İstanbul’daki barajların su seviyesi daha çok taşıma suyla ilişkili. Yani Istranca’dan Bolu’ya kadar bütün suları topluyoruz. Trakya’da çok fazla yağış görülmedi bu sene. Biraz Trakya’nın kuraklığı problem; ama zamanla bu kuraklığın azalacağını barajlardaki su seviyesini yükseleceğini bekliyoruz. Su akıyor ama yolunu bulamıyor eskisi gibi bazı önden bir şeyler almamız gerekiyor yani yüzde 30 geçmişe göre düşük ama ileri doğru artacağını bekliyoruz ama yine de kötü ihtimalleri düşünerek suyu doğru kullanmak yağmur yağarken bile suyu tasarruf etmek şeklinde vatandaşın bilinçlendirilmesi de çok önemli." dedi.