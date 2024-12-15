İstanbul barajlarında alarm! Uzmanı uyardı... "Yağmur yağsa da su seviyesi çok düşük"
Son günlerde yağışların etkisiyle baraj doluluk oranları artsa da İSKİ verilerine göre yüzde 30 olan baraj doluluk oranı son 10 yılın en düşük ikinci rakamı olarak kayıtlara geçti. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu kentte etkili olan sağanak yağışların etkisini değerlendirirken "Yağmurlar yağmaya başladı ama buna rağmen barajlardaki su geçmiş yıllara göre çok düşük." dedi.
İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul barajlarına olumlu yansıdı.
İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı tekrar yüzde 30’un üzerine çıktı. Bu duruma rağmen baraj gölü havzalarındaki biriken su miktarı son 10 yılın en düşük ikinci rakamı olarak kayıtlara geçti.