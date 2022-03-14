İstanbul barajlarında doluluk oranı bir yılın zirvesinde: İSKİ'den taşkın uyarısı

Haberler - İHA 14.03.2022 - 10:38 | Son Güncelleme : 14.03.2022 - 15:42
İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti.
İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 84,29 seviyesine yükselen İstanbul barajları, bu oran ile 2021 yılının nisan ayındaki yüzde 80,82 doluluk oranını geride bırakarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıktı.
Sadece Sazlıdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 57,75 ile 9 barajın gerisinde kaldı.
Anadolu Yakası'nda bulunan 2 barajın doluluk oranı ise yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı.
İstanbul'da su sağlayan Istrancalar ile Kazandere barajı yüzde 100 oranına ulaştı.
İstanbul’a yağan karların erimesiyle barajların önümüzdeki günlerde doluluk oranının daha da artması bekleniyor.
İSKİ'den yapılan açıklamada, yağışlar sonucunda, şehre su sağlayan barajların doluluk oranlarındaki artışa dikkat çekildi.
Açıklamada, "Halihazırda, mevcut doluluk oranları ve yağan kar, birlikte değerlendirildiğinde; Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Pabuçdere, Elmalı ve Alibeyköy barajlarının maksimum seviyeye ulaşması öngörülmektedir. Kazandere ve Istrancalar da ise yüzde 100 seviyesine ulaşılmıştır" bilgisi yer aldı.
Taşkın riskine dikkat çekilerek, "İSKİ'nin aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da ilgili dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olması ve dere yataklarından uzak durması hususu önem arz etmektedir" denildi.
İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
Ömerli Barajı yüzde 89,52
Alibey yüzde 78,29
Büyükçekmece yüzde 82,79
Darlık yüzde 93,59
Sazlıdere yüzde 57,75
Elmalı yüzde 95,73
Istrancalar yüzde 100
Kazandere yüzde 100
Pabuçdere yüzde 94,19
Terkos yüzde 81,17