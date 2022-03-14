İstanbul barajlarında doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesinde

İstanbul'da etkili olan 'Aybar kar fırtınası' sonrası barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. İstanbul barajları yüzde 84,29 oranı ile son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Haberler - İHA 14.03.2022 - 10:38

İstanbul barajlarında doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesinde - 1

'da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti.

İstanbul barajlarında doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesinde - 2

verilerine göre doluluk oranı yüzde 84,29 seviyesine yükselen İstanbul barajları, bu oran ile 2021 yılının nisan ayındaki yüzde 80,82 doluluk oranını geride bırakarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İstanbul barajlarında doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesinde - 3

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıktı.

İstanbul barajlarında doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesinde - 4

Sadece Sazlıdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 57,75 ile 9 barajın gerisinde kaldı.

İstanbul barajlarında doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesinde - 5

Anadolu Yakası'nda bulunan 2 barajın doluluk oranı ise yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı.

İstanbul barajlarında doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesinde - 6

İstanbul'da su sağlayan Istrancalar ile Kazandere barajı yüzde 100 oranına ulaştı.

İstanbul barajlarında doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesinde - 7

İstanbul’a yağan karların erimesiyle barajların önümüzdeki günlerde doluluk oranının daha da artması bekleniyor.

İstanbul barajlarında doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesinde - 8

İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 89,52
Alibey yüzde 78,29
Büyükçekmece yüzde 82,79
Darlık yüzde 93,59
Sazlıdere yüzde 57,75

İstanbul barajlarında doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesinde - 9

Elmalı yüzde 95,73
Istrancalar yüzde 100
Kazandere yüzde 100
Pabuçdere yüzde 94,19
Terkos yüzde 81,17

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