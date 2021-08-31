İstanbul barajlarında doluluk yüzde 60’ın altına indi

İSKİ’nin verilerine göre, Nisan ayının sonunda barajlarda doluluk oranı yüzde 80,82 iken, Ağustos ayının sonunda bu oran yüzde 58.29 seviyesine düştü.

En yüksek doluluk oranı yüzde 87,77 ile Ömerli'de ölçülürken, en az yüzde 1,92 ile Pabuçdere'de oldu.