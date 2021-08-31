İstanbul barajlarında doluluk yüzde 60’ın altına indi
İstanbul’da yağışların azalmasıyla birlikte barajların doluluk oranı yüzde 60 seviyesinin altına düştü. En yüksek doluluk oranı yüzde 87,77 ile Ömerli'de ölçülürken, en az yüzde 1,92 ile Pabuçdere'de oldu.
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İHA 31.08.2021 - 10:09
İstanbul'da yağışların sona ermesiyle İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi azalmaya başladı.
İSKİ’nin verilerine göre, Nisan ayının sonunda barajlarda doluluk oranı yüzde 80,82 iken, Ağustos ayının sonunda bu oran yüzde 58.29 seviyesine düştü.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı 4 ayda toplam olarak yüzde 22.53 seviyesinde düştü.
En yüksek doluluk oranı yüzde 87,77 ile Ömerli'de ölçülürken, en az yüzde 1,92 ile Pabuçdere'de oldu.
HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?
İstanbul’daki barajların son doluluk oranı ise şöyle ölçüldü:
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 20.26, Terkos'ta yüzde 65.93, Sazlıdere'de yüzde 30.83, Alibey'de yüzde 27.7, Büyükçekmece'de yüzde 53.39, Ömerli'de yüzde 87.77, Darlık'ta yüzde 59.84, Elmalı'da yüzde 71.48, Kazandere'de yüzde 16.47 ve Pabuçdere'de yüzde 1.92 olarak kaydedildi.
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