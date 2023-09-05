İstanbul barajlarında son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü | Terkos’ta sular çekildi, tekneler karaya oturdu

İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı yüzde 27,88’e geriledi. Bu oran 2014 yılından bu yana ölçülen en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Kuraklıktan en çok etkilenen barajlardan Terkos’taki doluluk oranı ise yüzde 13,83’e düştü. Bazı bölümlerde baraj gölünde sular yaklaşık 100 metre çekilirken, kıyıda bağlı teknelerin çoğu karaya oturdu.

İstanbul barajlarında son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü | Terkos’ta sular çekildi, tekneler karaya oturdu - 1

İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından barajlardaki su seviyesi son günlerde yaşanan yerel yağmurlara rağmen düşmeye devam ediyor.

Son 14 gün içinde ortalama doluluk oranı yüzde 31.57'den yüzde 27.88 geriledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul barajlarında son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü | Terkos’ta sular çekildi, tekneler karaya oturdu - 2

Bu rakam 2023 yılı içinde ölçülen en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

İSKİ tarafından yapılan ölçüm istatistiklerine göre bu değerin, 2014 yılından bu yana en düşük değer olduğu belirtildi.

İstanbul barajlarında son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü | Terkos’ta sular çekildi, tekneler karaya oturdu - 3

2014 yaşanan kuraklık sırasında yüzde 15,15 olarak ölçülen doluluk oranı ardından artışa geçmişti.

Geçen yıl bu tarihte doluluk oranı ise yüzde 56,88 olarak ölçülmüştü.

İstanbul barajlarında son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü | Terkos’ta sular çekildi, tekneler karaya oturdu - 4

TERKOS HİÇ BU KADAR KURUMAMIŞTI

Kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biri de Terkos oldu.

2014 yılında yaşanan kuraklıkta yüzde 37,12 olarak ölçülen doluluk oranı bugün itibariyle 13,83 olarak kayda geçti.

İstanbul barajlarında son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü | Terkos’ta sular çekildi, tekneler karaya oturdu - 5

Bu düşüş baraj gölünün bazı bölümlerinde suların yaklaşık 100 metre geri çekilmesine, bazı bölümlerin ise tamamen kurumasına neden oldu.

İstanbul barajlarında son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü | Terkos’ta sular çekildi, tekneler karaya oturdu - 6

Baraj gölünde eskiden kıyıda bağlı duran tekneler ise suların çekilmesinin ardından karaya oturarak çamur ve balçık içinde kaldı.

İstanbul barajlarında son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü | Terkos’ta sular çekildi, tekneler karaya oturdu - 7

Bazı tekneler ise sahipleri tarafından barajın su bulunan orta bölümlerine taşındı.

İstanbul barajlarında son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü | Terkos’ta sular çekildi, tekneler karaya oturdu - 8

Terkos baraj gölünde geçen yıl ölçülen doluluk oranı yüzde 56,7 olarak kayıtlara geçmişti.

İstanbul barajlarında son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü | Terkos’ta sular çekildi, tekneler karaya oturdu - 9

3 BARAJ YÜZDE 10’UN ALTINA DÜŞTÜ

İSKİ verilerine göre İstanbul’un barajlarından 3’ünde doluluk oranı yüzde 10’un altına indi.

4 barajda ise doluluk oranı yüzde 20’nin altında kaldı.

İstanbul barajlarında son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü | Terkos’ta sular çekildi, tekneler karaya oturdu - 10

İstanbul'un en dolu barajı yüzde 59,96 ile Ömerli barajı oldu.

Doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 4,11 doluluk oranıyla adeta kuruyan Papuçdere baraj gölü oldu.

İstanbul barajlarında son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü | Terkos’ta sular çekildi, tekneler karaya oturdu - 11
İstanbul barajlarında son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü | Terkos’ta sular çekildi, tekneler karaya oturdu - 12
İstanbul barajlarında son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü | Terkos’ta sular çekildi, tekneler karaya oturdu - 13
İstanbul barajlarında son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü | Terkos’ta sular çekildi, tekneler karaya oturdu - 14
İstanbul barajlarında son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü | Terkos’ta sular çekildi, tekneler karaya oturdu - 15
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