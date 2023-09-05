İstanbul barajlarında son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü | Terkos’ta sular çekildi, tekneler karaya oturdu
İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı yüzde 27,88’e geriledi. Bu oran 2014 yılından bu yana ölçülen en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Kuraklıktan en çok etkilenen barajlardan Terkos’taki doluluk oranı ise yüzde 13,83’e düştü. Bazı bölümlerde baraj gölünde sular yaklaşık 100 metre çekilirken, kıyıda bağlı teknelerin çoğu karaya oturdu.
İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından barajlardaki su seviyesi son günlerde yaşanan yerel yağmurlara rağmen düşmeye devam ediyor.
Son 14 gün içinde ortalama doluluk oranı yüzde 31.57'den yüzde 27.88 geriledi.