İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü. Yaz aylarıdaki sıcaklıkların etkisiyle su seviyesi gerileyen Alibeyköy Barajı'nda suyun renginin değiştiği görüldü.

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İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına geriledi.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeyi sürdürdü.

İstanbul barajlarında son durum - 3

Barajlardaki doluluk oranı 1 Ekim itibarı ile yüzde 48.47 olarak ölçüldü. Kemerlerin ayaklarının gözüktüğü Alibeyköy Barajı drone ile havadan görüntülendi.

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Havadan görüntülenen barajda suyun renginin değiştiği görülürken, çevredeki çöpler ise dikkat çekti.

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