İstanbul barajlarında son durum 9 Nisan: Baraj doluluk oranları yüzde 70 sınırına dayandı
09.04.2026 10:22
Aydın Kayar
İstanbul'da bahar yağmurları etkisini baraj havzalarında göstermeye devam ediyor. 9 Nisan 2026 sabahı itibarıyla İSKİ, İstanbul'da bulunan 10 barajın güncel verilerini açıkladı. Özellikle kış aylarındaki kuraklık endişesinin ardından, Nisan ayının ilk haftasında gelen yağışlar barajlardaki su seviyesini kritik eşiğin üzerine taşıdı.
9 Nisan 2026 tarihi itibarıyla İstanbul barajlarındaki son durum ve güncel doluluk oranları, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte İstanbulluların gündeminde yer alıyor. Peki, baraj doluluk oranlarında son durum ne? İstanbul'da hangi baraj, ne kadar dolu?
YÜZDE 70 SINIRINA DAYANDI
İSKİ’nin paylaştığı son verilere göre, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların toplam doluluk oranı yüzde 69,67 seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz haftaya oranla yaşanan artış, barajlardaki yükseliş trendinin sürdüğünü kanıtlıyor. Ocak ayında yüzde 20'lere kadar gerileyen seviyelerin ardından bugün gelinen nokta, yaz ayları öncesi kente derin bir nefes aldırdı.
9 NİSAN İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI
Hangi barajda ne kadar su var? İşte İSKİ’nin güncel verileri:
Ömerli Barajı: Yüzde 92,12
Elmalı Barajı: Yüzde 92,54
Darlık Barajı: Yüzde 85,69
Istrancalar Barajı: Yüzde 84,79
Alibey Barajı: Yüzde 67,19
Kazandere Barajı: Yüzde 63,36
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 55,93
Terkos Barajı: Yüzde 55,60
Pabuçdere Barajı: Yüzde 55,68
Sazlıdere Barajı: Yüzde 44,95