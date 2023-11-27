İstanbul barajlarında son durum | Art arda gelen yağışlı hava sistemleri sonrası hızlı yükseliş

İstanbul’a su sağlayan önemli barajlardan bir olan Alibeyköy Barajı, birbiri ardına ekili olan yağışlı hava sistemlerinden olumlu yönde etkilendi.

Baraj doluluk oranı hızlı bir artışla son 14 gün içinde yüzde 17,66’dan yüzde 29,98’e yükseldi.

Sazlıdere Barajında ise doluluk oranı yüzde 2,92’den yüzde 9,37’ye yükseldi.