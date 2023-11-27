İstanbul barajlarında son durum | Art arda gelen yağışlı hava sistemleri sonrası hızlı yükseliş
İstanbul’da birbiri ardına etkili olan yağışlı hava sistemlerinin ardından, barajlardaki doluluk oranını yükselişe geçti. İSKİ verilerine göre, kentteki barajların doluluk oranı 14 gün içinde yüzde 17,08’den yüzde 25,44’e çıktı. Kuraklık nedeniyle büyük ölçüde su kaybeden Alibeyköy Barajı’nda ise yüzde 10’lara kadar düşen doluluk oranı yüzde 29,98’e yükseldi.
İstanbul’da kasım ayının ortasından itibaren etkili olmaya başlayan yağışlı havalar, barajlardaki doluluk oranını artırdı.