İstanbul barajlarında son durum. Doluluk arttı ama yeterli değil!

İstanbul'da bir haftadır aralıklarla etkili olan yağmur barajlardaki su miktarını artırdı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Aralık'ta yüzde 17,12 seviyelerine kadar düşen barajlardaki doluluk oranı yüzde 35 seviyesine kadar yükseldi.