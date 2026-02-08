İstanbul barajlarında son durum. Doluluk arttı ama yeterli değil!
İstanbul’da aralıklarla etkili olan yağışlar barajlardaki su miktarını artırdı ancak doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında endişe yaratıyor.
Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35'i bulsa da durum, geçen yıla göre kötü. Önümüzdeki aylarda yağış beklenmiyor. Uzmanlar barajlarda su miktarına karşı uyarıda bulunuyor.
İstanbul'da bir haftadır aralıklarla etkili olan yağmur barajlardaki su miktarını artırdı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Aralık'ta yüzde 17,12 seviyelerine kadar düşen barajlardaki doluluk oranı yüzde 35 seviyesine kadar yükseldi.
Ancak geçen yılın aynı döneminde barajlardaki doluluk yüzde 50'nin üzerindeydi.
İSKİ istatistiklerine göre, 7 Şubat'taki baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 84,21, 2017'de yüzde 85,58, 2018'de yüzde 75,38, 2019'da yüzde 89,74, 2020'de yüzde 59,2, 2021'de yüzde 45,55, 2022'de yüzde 66,91, 2023'te yüzde 31,14, 2024'te yüzde 75,85, 2025'te yüzde 53,27 ve 2026'da yüzde 34,71 olarak kaydedildi.
Önümüzdeki aylarda yağış beklense de uzmanlar uyarıyor.
Suyun dikkatli kullanılması hayati önemde çünkü mevcut su miktarı düşünüldüğünde, beklenen yağışlar da gelmezse İstanbullular zor bir dönemle karşı karşıya kalacak.