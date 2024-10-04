İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 37’ye geriledi
İstanbul’a su sağlayan barajdaki doluluk oranları yüzde 37’ye geriledi. Dip seviyeyi gören Kazandere Barajı’nda kuruyan bölümlerde hayvanlar otlamaya başladı. Bölgede yağışların azaldığına, buna paralel olarak su tüketiminin arttığına dikkat çeken uzmanlar, vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki doluluk oranı yaz aylarının kurak ve yağışsız geçmesi nedeniyle her geçen gün azalıyor.