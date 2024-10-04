İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 37’ye geriledi

İstanbul’a su sağlayan barajdaki doluluk oranları yüzde 37’ye geriledi. Dip seviyeyi gören Kazandere Barajı’nda kuruyan bölümlerde hayvanlar otlamaya başladı. Bölgede yağışların azaldığına, buna paralel olarak su tüketiminin arttığına dikkat çeken uzmanlar, vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 37’ye geriledi - 1

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki doluluk oranı yaz aylarının kurak ve yağışsız geçmesi nedeniyle her geçen gün azalıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 37’ye geriledi - 2

Trakya’dan İstanbul’a su sağlanan Kırklareli’nin Vize ilçesindeki Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranı, son yılların en düşük seviyesine indi.

İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 37’ye geriledi - 3

Yüzde 5,31 ile dip seviyeyi gören Kazandere’nin kuruyan bölümlerinde çıkan otlarda hayvanlar otlamaya başladı.

İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 37’ye geriledi - 4

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, yaz aylarının aşırı sıcak ve yağışsız geçmesiyle oluşan kuraklığın ardından barajlardaki doluluk oranlarında ciddi düşüş yaşandığını söyledi.

İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 37’ye geriledi - 5

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranının yüzde 37,4’e gerilediğini belirten Tecer, Pabuçdere ve Kazandere barajlarında durumun daha vahim olduğunu söyledi.

İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 37’ye geriledi - 6

YAĞIŞLAR AZALDI, SU TÜKETİMİ ARTTI

Bölgedeki yağışlarda 10 yıl öncesine göre yarı yarıya azalma olduğunu anlatan Tecer, buna paralel olarak megakentteki su tüketiminin arttığını belirterek vatandaşlara tasarruf yapmaları çağrısında bulundu.

İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 37’ye geriledi - 7
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