İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranları güncellendi! Yüzde 70 eşiğine gelindi mi?
06.04.2026 13:14
Aydın Kayar
İstanbul barajlarındaki su seviyesi, Nisan ayının ilk haftasında etkili olan yağışlarla birlikte yükselişini sürdürüyor. 6 Nisan 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla İSKİ tarafından paylaşılan güncel veriler, Megakent'in su rezervlerinin kritik bir eşiğe yaklaştığını gösteriyor.
Nisan ayına girilmesi ve sağanak yağışların artmasıyla birlikte İstanbul barajları nefes almaya başladı. Mart sonu, nisan başında yağışların bereketli geçmesiyle, barajlardaki su seviyesi günden güne yükseliyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? Barajlar ne kadar, yüzde kaç dolu?
6 NİSAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 5 Nisan 2025'te yüzde 80,36 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından daha düşük seviyelerde seyrediyor.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 69,06 seviyesinde bulunuyor.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 91,78
Darlık barajı 85,01
Elmalı barajı 93,29
Terkos barajı 54,39
Alibey barajı 66,63
Büyükçekmece barajı 55,39
Sazlıdere barajı 44,39
Istrancalar 95,06
Kazandere 66,87
Pabuçdere 51,71