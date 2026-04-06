İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranları güncellendi! Yüzde 70 eşiğine gelindi mi?

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 5 Nisan 2025'te yüzde 80,36 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından daha düşük seviyelerde seyrediyor.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 69,06 seviyesinde bulunuyor.