İstanbul barajlarında yükseliş sürüyor. 19 Ocak 2026 İSKİ baraj doluluk oranları açıklandı

İstanbul’da son haftalarda etkili olan kar ve sağanak yağışlar, kentin su rezervlerine can suyu olmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla barajlardaki güncel doluluk oranlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta yüzde 22 seviyelerinde olan oranlar, yoğun yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte yükselmeye başladı. İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? Hangi barajda ne kadar su kaldı? İşte 19 Ocak 2026 tarihli baraj doluluk oranları.