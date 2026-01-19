İstanbul barajlarında yükseliş sürüyor. 19 Ocak 2026 İSKİ baraj doluluk oranları açıklandı
19.01.2026 10:35
Birkan Erol
İstanbul’da son haftalarda etkili olan kar ve sağanak yağışlar, kentin su rezervlerine can suyu olmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla barajlardaki güncel doluluk oranlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta yüzde 22 seviyelerinde olan oranlar, yoğun yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte yükselmeye başladı. İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? Hangi barajda ne kadar su kaldı? İşte 19 Ocak 2026 tarihli baraj doluluk oranları.
İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum, İSKİ tarafından paylaşılan 19 Ocak tarihli verilerle birlikte belli oldu. İstanbul'un su kaynaklarının önemi açısından oldukça değerli olan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından bugün itibarıyla güncellendi. İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç?
19 OCAK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 19 Ocak 2025'te yüzde 51,4 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından oldukça düştü.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 24,65 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 32,76
Darlık barajı 40,06
Elmalı barajı 71,98
Terkos barajı 16,43
Alibey barajı 19,05
Büyükçekmece barajı 17,83
Sazlıdere barajı 14,9
Istrancalar 31,98
Kazandere 7,61
Pabuçdere 8,27