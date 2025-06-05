İstanbul bayram namazı saati 2025: İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri)
İstanbul bayram namazı saati, sabah erken saatlerde bayram namazına gidecek vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İslam alemi için önemli olan mübarek Kurban Bayramı öncesinde bayram heyecanı yaşanıyor. 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek Kurban Bayramı 1. günü itibarıyla İstanbul'da birçok ilçede camilerde bayram namazı eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini duyurdu. İstanbul'da bayram namazı saatlerine göre uyanacak olan vatandaşlar ise "İstanbul'da bayram namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2025 Diyanet İstanbul bayram namazı saati.
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bayram namazı vakitlerine odaklandı. İslam alemi için iki önemli bayramdan birisi olan Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlıyor. Müslümanlar için bayram günleri, toplanma ve birlik günü anlamı taşıdığından aynı safta namazlar kılınacak ve dualar edilecek. Bayram namazı iki rekattan oluşurken vakit namazlarından farklı olarak "Kurba Bayramı namazı” için niyet edilerek namaza başlanacak. Peki İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul bayram namazı vakti…