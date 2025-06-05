İstanbul bayram namazı saati 2025: İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri)

İstanbul bayram namazı saati, sabah erken saatlerde bayram namazına gidecek vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İslam alemi için önemli olan mübarek Kurban Bayramı öncesinde bayram heyecanı yaşanıyor. 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek Kurban Bayramı 1. günü itibarıyla İstanbul'da birçok ilçede camilerde bayram namazı eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini duyurdu. İstanbul'da bayram namazı saatlerine göre uyanacak olan vatandaşlar ise "İstanbul'da bayram namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2025 Diyanet İstanbul bayram namazı saati.

İstanbul bayram namazı saati 2025: İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri) - 1

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bayram namazı vakitlerine odaklandı. İslam alemi için iki önemli bayramdan birisi olan Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlıyor. Müslümanlar için bayram günleri, toplanma ve birlik günü anlamı taşıdığından aynı safta namazlar kılınacak ve dualar edilecek. Bayram namazı iki rekattan oluşurken vakit namazlarından farklı olarak "Kurba Bayramı namazı” için niyet edilerek namaza başlanacak. Peki İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul bayram namazı vakti…

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İstanbul bayram namazı saati 2025: İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri) - 2

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet’in yayımladığı 2025 takvimine göre Kurban Bayramı’nın 1. günü bu yıl 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor.

Cuma günü İstanbul yaşayanlar için bayram namazı saat 06.08'de kılınacak.

İstanbul bayram namazı saati 2025: İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri) - 3

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

- Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

- Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

- İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

- İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

- Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.

Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

İstanbul bayram namazı saati 2025: İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri) - 4

BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

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