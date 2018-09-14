İstanbul Beşiktaş'ta su baskını: Vatandaş duvara çıktı
DHA
İstanbul Beşiktaş'ta hastanenin bulunduğu bir sokağı su bastı. Hastaneden çıkan bazı vatandaşlar giriş yolu kapanınca, yol kenarındaki duvarların üzerine çıkarak yolu geçtiler.
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1İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Beşiktaş Balmumcu'da Yeditepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de bulunduğu Gazi Umur Paşa sokağı su bastı.
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2Hastanenin girişi kapanırken bazı vatandaşlar yol kenarındaki duvarlara çıkıp demirlere tutunarak yolu geçtiler.
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3Su baskını nedeniyle bazı araçlar da mahsur kaldı.
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4Bir mahalle sakini "Buradaki sorun yağmur suyu ve pis su giderinin birbirine bağlı olup bu giderin küçük olması. Burası yıllardır bu şekilde. Gelen ekipler hiç bir şey yapmadan geri dönüyor" diye konuştu.
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5İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin su birikintisine bir müdahalede bulunamayıp olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.
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6Su içinde arıza yapıp kalan bir otomobil de çekiciye alınarak götürüldü.
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