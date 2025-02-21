İstanbul beyaza büründü: Yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı

Kaldırımda yürümeye çalışan bir kadına da arkadaşı yardım ederek yolun karşısına geçirdi.



Yakup Naltu, "İşe gitmeye çalışıyoruz. Yokuş çok dik olduğu için zorlanıyoruz. Bu yokuş çok ciddi kazalara sebebiyet verebilir. Zorla yürüyoruz hatta yürüyemiyoruz. Araçlar da çıkamıyor." dedi.