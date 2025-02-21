İstanbul beyaza büründü: Yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı
İstanbul'da çarşamba gününden beri kar yağışı etkisini gösteriyor. Zaman zaman etkisini arttıran kar, İstanbullulara zor anlar yaşatıyor. Etkisini sert gösteren kar yağışı ile birçok ilçe beyaza büründü. Küçükçekmece'de karla kaplanan dik yokuştan bazı araçlar çıkamazken bazı araçlarda güçlükle çıkabildi. İşlerine gitmek isteyen yayalar ise yokuştan inerken zorlandı.
İstanbul'da gece saatlerinde yağan kar nedeniyle birçok ilçe beyaza büründü.