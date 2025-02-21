İstanbul beyaza büründü: Yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da çarşamba gününden beri kar yağışı etkisini gösteriyor. Zaman zaman etkisini arttıran kar, İstanbullulara zor anlar yaşatıyor. Etkisini sert gösteren kar yağışı ile birçok ilçe beyaza büründü. Küçükçekmece'de karla kaplanan dik yokuştan bazı araçlar çıkamazken bazı araçlarda güçlükle çıkabildi. İşlerine gitmek isteyen yayalar ise yokuştan inerken zorlandı.

İstanbul beyaza büründü: Yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı - 1

İstanbul'da gece saatlerinde yağan kar nedeniyle birçok ilçe beyaza büründü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul beyaza büründü: Yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı - 2

Halkalı Merkez Mahallesi'nde araçlar dik yokuşu çıkmakta zorlandı. Bazı sürücüler yokuşu çıkamayıp geri dönmek zorunda kaldı.

İstanbul beyaza büründü: Yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı - 3

Bazı sürücüler ise araçlarını güçlükle yokuştan çıkartabildi.

İstanbul beyaza büründü: Yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı - 4

İşlerine gitmek için evlerinden çıkan yayalarda karla kaplı dik yokuşu inmekte zorlandı. Düşmemek için çaba sarf eden yayalar yolda ve kaldırımlarda yavaş yavaş ilerledi.

İstanbul beyaza büründü: Yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı - 5

Kaldırımda yürümeye çalışan bir kadına da arkadaşı yardım ederek yolun karşısına geçirdi.

Yakup Naltu, "İşe gitmeye çalışıyoruz. Yokuş çok dik olduğu için zorlanıyoruz. Bu yokuş çok ciddi kazalara sebebiyet verebilir. Zorla yürüyoruz hatta yürüyemiyoruz. Araçlar da çıkamıyor." dedi.

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