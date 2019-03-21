İstanbul Beyazıt'ta halk otobüsü yayalara çarptı
DHA, Anadolu Ajansı, ntv.com.tr
İstanbul Beyazıt'ta özel halk otobüsü, kontrolden çıkarak otobüs bekleyen yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
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1İstanbul Beyazıt'ta özel halk otobüsünün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
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2Edinilen bilgiye göre; 91E Beyazıt-Göztepe (Bağcılar) hattında çalışan mavi halk otobüsü, Beyazıt'ta durağa yaklaşırken kontrolden çıktı.
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3Önündeki araçlara çarpan otobüs ardından yaya yoluna girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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4Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
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5Durumu daha hafif olan yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale yapıldı.
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6Kazanın ardından halk otobüsünün şoförü gözaltına alındı.
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7Kazada hasar gören 12 aracı kaldırmak için çalışma başlatıldı.
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