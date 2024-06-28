İstanbul, Bingöl, Balıkesir ve Kastamonu ve Çanakkale’de yangın
Sıcak havanın etkili olduğu kentlerden yangın haberleri geliyor. İstanbul Silivri’de çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle evlere doğru yöneldi. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor. Kastamonu’nun Cide ilçesinde çıkan yangın 3 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Bingöl’ün Genç ve Kiğı ilçelerindeki yangınlar da kontrol altına alındı.
İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Selimpaşa’da saat 15.00 sıralarında otluk bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, alevlerin yerleşim alanına doğru ilerlemesi sonucu hava desteği de sağlandı.