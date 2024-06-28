İstanbul, Bingöl, Balıkesir ve Kastamonu ve Çanakkale’de yangın

BİNGÖL’DE İKİ AYRI NOKTADA YANGIN

Bingöl’in Genç ve Kiğı ilçelerinde 2 ayrı noktada yangın çıktı.

Genç ilçesi Döşekkaya ve Kiğı ilçesi Darköprü köylerinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınların söndürülmesi için, bölgelere itfaiye, Orman İşletme İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Toplam 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve 45 personelle müdahale edilen yangınlar söndürüldü.





