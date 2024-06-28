İstanbul, Bingöl, Balıkesir ve Kastamonu ve Çanakkale’de yangın

Sıcak havanın etkili olduğu kentlerden yangın haberleri geliyor. İstanbul Silivri’de çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle evlere doğru yöneldi. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor. Kastamonu’nun Cide ilçesinde çıkan yangın 3 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Bingöl’ün Genç ve Kiğı ilçelerindeki yangınlar da kontrol altına alındı.

İstanbul, Bingöl, Balıkesir ve Kastamonu ve Çanakkale’de yangın - 1

İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Selimpaşa’da saat 15.00 sıralarında otluk bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, alevlerin yerleşim alanına doğru ilerlemesi sonucu hava desteği de sağlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul, Bingöl, Balıkesir ve Kastamonu ve Çanakkale’de yangın - 2

Yangın söndürme helikopteri Büyükçekmece Gölü'nden aldığı suyu alevlerin üzerine boşaltırken, alevlere müdahale karadan da sürdü.

Bir baraka yandığı yangın, bölgedeki fabrikaya sıçramadan söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İstanbul, Bingöl, Balıkesir ve Kastamonu ve Çanakkale’de yangın - 3

KASTAMONU'DAKİ YANGIN 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kastamonu'nun Cide ilçesinde de orman yangını çıktı.

Yalçın köyü Kadıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Cide, Şenpazar, Doğanyurt belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın 3 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

İstanbul, Bingöl, Balıkesir ve Kastamonu ve Çanakkale’de yangın - 4

BİNGÖL’DE İKİ AYRI NOKTADA YANGIN

Bingöl’in Genç ve Kiğı ilçelerinde 2 ayrı noktada yangın çıktı.

Genç ilçesi Döşekkaya ve Kiğı ilçesi Darköprü köylerinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınların söndürülmesi için, bölgelere itfaiye, Orman İşletme İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Toplam 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve 45 personelle müdahale edilen yangınlar söndürüldü.



İstanbul, Bingöl, Balıkesir ve Kastamonu ve Çanakkale’de yangın - 5

BALIKESİR VE KEŞAN'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Bir diğer orman yangını haberi ise Balıkesir’in Altıeylül ilçesinden geldi.

Orman dışı alanda başlayan yangın, ormanlık bölgeye sıçradı.

İstanbul, Bingöl, Balıkesir ve Kastamonu ve Çanakkale’de yangın - 6

Çanakkale’nin Keşan ilçesinden de orman yangını haberi geldi.

Balıkesir ve Edirne Keşan'da meydana gelen yangınlar yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.

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