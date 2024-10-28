İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı'nda, sis nedeniyle sabah saatlerinde çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine açıldı.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı - 1

İstanbul yeni haftaya yoğun sis etkisi altında başladı.

Sıcaklıklar yine düşecek: Yeni haftada hava nasıl olacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı - 2

Gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda görüş mesafesini düşürdü.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı - 3

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, kentte etkili olan sisten kaynaklı kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı - 4

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları da elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin yapılamadığını duyurdu.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı - 5

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine güney-kuzey yönlü olarak açıldığı bildirildi.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı - 6

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı - 7
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı - 8
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı - 9
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı - 10
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı - 11
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı - 12
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