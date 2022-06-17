İstanbul Boğazı renk değiştirdi

Turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı'nda güzel manzaralar oluştu. Renk değişimine planktonların neden olduğu belirtiliyor.

Haberler - İHA - ntv.com.tr 17.06.2022 - 10:43

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Boğazı turkuaz renge büründü.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte boğazın havadan görüntülenen eşsiz manzarası görenleri kendine hayran bıraktı.

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İstanbul Boğazı'nın turkuaza dönmesi nedeniyle vatandaşlar gelerek manzaranın tadını çıkarttı.

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Dönem dönem İstanbul Boğazı'nda bu tür görüntüler yaşanıyor.

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Uzmanlar turkuaz rengin planktonlar nedeniyle oluştuğunu belirtiyor.

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Plankton, suda bulunan, hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara deniliyor.

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Genellikle mikroskobik boyutta ve tek hücreli oldukları varsayılsa da, denizanaları veya kopmuş yosunlar da okyanusbilimciler tarafından plankton olarak tanımlanıyor.

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