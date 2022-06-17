İstanbul Boğazı renk değiştirdi

Haberler - İHA - ntv.com.tr 17.06.2022 - 10:43
İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte boğazın havadan görüntülenen eşsiz manzarası görenleri kendine hayran bıraktı.
İstanbul Boğazı'nın turkuaza dönmesi nedeniyle vatandaşlar gelerek manzaranın tadını çıkarttı.
Dönem dönem İstanbul Boğazı'nda bu tür görüntüler yaşanıyor.
Uzmanlar turkuaz rengin planktonlar nedeniyle oluştuğunu belirtiyor.
Plankton, suda bulunan, hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara deniliyor.
Genellikle mikroskobik boyutta ve tek hücreli oldukları varsayılsa da, denizanaları veya kopmuş yosunlar da okyanusbilimciler tarafından plankton olarak tanımlanıyor.