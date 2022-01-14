İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü

Etkili olan şiddetli rüzgar ve kar yağışının ardından İstanbul Boğazı'nın rengi değişti. Turkuaz rengiyle muhteşem bir manzara oluşturan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Haberler - İHA 14.01.2022 - 17:39

İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü - 1

Marmara Bölgesi’nde günlerdir süren şiddetli rüzgar, yağmur ve hafif kar yağışının ardından Boğazı'nın rengi değişti.

İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü - 2

Turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi güzel görüntüler oluşturdu.

İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü - 3

İstanbullular ise o anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekildi.

İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü - 4

Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı drone ile de havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü - 5

Ahmet Yılmaz adlı vatandaş, "Denizin rengi neden böyle bilmiyorum ama böyle daha güzel görünüyor. 2 gündür böyle" dedi.

İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü - 6
İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü - 7

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