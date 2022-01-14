İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü

Haberler - İHA 14.01.2022 - 17:39
Marmara Bölgesi’nde günlerdir süren şiddetli rüzgar, yağmur ve hafif kar yağışının ardından İstanbul Boğazı'nın rengi değişti.
Turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi güzel görüntüler oluşturdu.
İstanbullular ise o anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekildi.
Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı drone ile de havadan görüntülendi.
Ahmet Yılmaz adlı vatandaş, "Denizin rengi neden böyle bilmiyorum ama böyle daha güzel görünüyor. 2 gündür böyle" dedi.