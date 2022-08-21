İstanbul Boğazı'na atık döken gemilere ceza

TOPLAM 36.7 MİLYON CEZA KESİLDİ

İstanbul Boğazı'na kaçak atık döken gemilere uygulanan yasal işlemlere değinen Prof. Dr. Erdinçler, "Denetimlerimiz 7 gün 24 saat sürüyor. Denetimlerde geminin deşarj yapıp yapmadığını, yaptıysa o deşarjın o gemiye ait olup olmadığını gösterecek parmak izi analizleri var. Laboratuvarlarımızda gemiden veya etrafındaki sudan örnek alarak bu parmak iziyle o gemiden atılıp atılmadığını anlıyoruz. Bu atık malzemenin veya deşarjın dolayısıyla çok ciddi yaptırımları var. Gemilerin gross tonlarına göre de cezalar kesiliyor. Bu yıl temmuz ayına kadar kaçak döküm yapan gemilere 36,7 milyon ceza kestik. 2022 yılında temmuz ayının sonuna kadar gemilerden toplamış olduğumuz petrol türevi atıkların miktarı 109 bin metreküp civarında. Katı atıklar 7 bin metreküp civarında pis su 26 bin metreküp civarında" ifadelerini kullandı.