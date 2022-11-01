İstanbul Boğazı'nda 6 Kasım tartışması: Balık stoklarını olumsuz etkileyecek

BALIKÇILARIN DA HALKIN DA MENFAATİNE

Kararı değerlendiren 40 yıldır balıkçı Zati İritaş, "Çok güzel bolluk var bu sene. Bu sene hiç görülmediği kadar palamut var. Biraz satıcılardan şikayetçiyiz. Bu karar muhakkak ki bizim yararımıza çünkü balık geçişleri kısa bir dönemde oluyor. Bu dönemde, ne kadar balık avlanırsa balıkçıların da halkımızın da menfaatinedir. Gemi trafiği sıkıntılı bir durum. Gemi trafiği çok fazlalaştı. Bu yönden müsamaha gösterirlerse iyi olur. Muhakkak fiyatları da etkiliyor. Balık bol olduğu için fiyatlar böyle, bol olmasa herkes yiyemez" diye konuştu.