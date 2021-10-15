Boğaz'da 60 yıl sonra Kılıç balığı görüldü

Ağlarına kılıç balığı takılan balıkçı teknesinin kaptanı Şaban Şengül, şunları söyledi:

"Biz lüfer avcılığı yapıyorduk. Büyükdere'de balık ararken ağı sardık baktık lüferin içinde kılıç balığı çıktı. Kılıç balığını, Boğaz'da Karadeniz'de tutulduğunu hiç hatırlamıyorum. Mesela geçen gün de tombik balığı, Ege'nin balığı Gürpınar açıklarında tutuldu. Demek ki böyle mucizeler var denizde."