Boğaz'da 60 yıl sonra Kılıç balığı görüldü

Sarıyer'de lüfer avlamak için boğaza açılan balıkçı Şaban Şengül ve arkadaşları, ağlarına takılan kılıç balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Şengül, İstanbul Boğazı'nda 60 yıl önce kılıç balığı tutulduğunu, kendilerinin hiç görmediğini belirtti.

Haberler - DHA 15.10.2021 - 16:15 | Son Güncelleme : 15.10.2021 - 16:49

Boğaz'da 60 yıl sonra Kılıç balığı görüldü - 1

İstanbul Sarıyer'de balıkçılık yapan Şaban Şengül, 3 gün önce lüfer avlamak için teknesi ile denize açıldı.

Büyükdere açıklarında ağlarını seren Şengül ve arkadaşları, ağları toplamaya başladıklarında ağlara takılmış kılıç balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Boğaz'da 60 yıl sonra Kılıç balığı görüldü - 2

Ağlarına kılıç balığı takılan balıkçı teknesinin kaptanı Şaban Şengül, şunları söyledi:

"Biz lüfer avcılığı yapıyorduk. Büyükdere'de balık ararken ağı sardık baktık lüferin içinde kılıç balığı çıktı. Kılıç balığını, Boğaz'da Karadeniz'de tutulduğunu hiç hatırlamıyorum. Mesela geçen gün de tombik balığı, Ege'nin balığı Gürpınar açıklarında tutuldu. Demek ki böyle mucizeler var denizde."

Boğaz'da 60 yıl sonra Kılıç balığı görüldü - 3
Balıkçılar tekneye alınan kılıç balığı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Boğaz'da 60 yıl sonra Kılıç balığı görüldü - 4
Boğaz'da 60 yıl sonra Kılıç balığı görüldü - 5
Boğaz'da 60 yıl sonra Kılıç balığı görüldü - 6
Boğaz'da 60 yıl sonra Kılıç balığı görüldü - 7
Boğaz'da 60 yıl sonra Kılıç balığı görüldü - 8
Boğaz'da 60 yıl sonra Kılıç balığı görüldü - 9
Boğaz'da 60 yıl sonra Kılıç balığı görüldü - 10

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