İstanbul Boğazı'nda ceset bulundu! Ceset Rus yüzücüye mi ait?
20.01.2026 13:58
Son Güncelleme: 20.01.2026 14:07
İHA
İstanbul Boğazı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Üzerinde mayo olduğu belirlenen cesedin yüzme yarışında kaybolan yüzücüye ait olduğu düşünülüyor.
İstanbul Boğazı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.
Ceset, deniz polisi tarafından kıyıya çıkarıldı.
Yapılan ilk incelemede cesedin üzerinde mayo olduğu belirlendi.
CESET RUS YÜZÜCÜYE Mİ AİT?
Cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendiriliyor.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Boğazı'nda 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla geçen yıl ağustos ayında gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un karaya çıkamadığı anlaşılmıştı.
Sporcunun bulunması için harekete geçen ekipler yarışın hemen ardından Kanlıca-Kuruçeşme bölgesi olmak üzere Boğaz genelinde hem su altında hem de su üstünde geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı.
Olayla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına yazı gönderilmişti.
Yazıda, Svechnikov'un kimlik ve adres bilgisinin tespit edilmesinin yanı sıra yarış sırasında alınan görüntüler ile gereken tüm kamera kayıtlarının toplatılıp gönderilmesi istenmişti.
Kaybolan Rus sporcunun yakınlarının tespit edilerek mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınmasını talep eden savcılık, Svechnikov'u tanıyan ve aynı yarışma organizasyonunda yer alan kişilerin de belirlenip bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarının alınması talimatını vermişti.
Savcılık, otel ve hastane kayıtlarının araştırılarak kaybolan sporcuya dair herhangi bir kayıt girişi olup olmadığının da araştırılmasını talep etmişti.
Uzun süren arama çalışmalarında herhangi bir ize ulaşılamamıştı.