İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası

İstanbul'daki Sarıyer sahilinde yüzeyi istila eden denizanaları tedirginliğe yol açtı. Denizanalarının boğazdaki kirlilikten dolayı ortaya çıktığı iddia edildi.

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası - 1

İstanbul Boğazı denizanası istilasıyla karşıya karşıya kaldı.

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası - 2

Sarıyer sahili büyüklü küçüklü denizanalarıyla beyaza büründü.

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası - 3

Yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridi denizanalarıyla kaplandı. Sahildeki denizanaları ise tedirginliğe yol açtı.

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası - 4

Çevre sakinleri denizanalarının denizdeki yoğun kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söyledi.

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası - 5

Sahili beyaza bürüyen denizanaları havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası - 6

Sahile gezmeye gelen Kemal Boz, "Sahiller pislik dolu ama deniz anaları neden geliyor onu bilmiyorum. Yalnız denizi değil, bütün çevremizi temiz tutmalıyız" dedi.

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası - 7

Yürüyüş yapan başka bir vatandaş da bu görüntünün pislikten dolayı olduğunu savunarak "Yürüyüş yaparken kaç defa temizlediklerini gördüm ama bu temizlemekle bitecek iş değil" diye konuştu.

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası - 8
İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası - 9

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