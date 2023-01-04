İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası

İstanbul Boğazı denizanası istilasıyla karşıya karşıya kaldı.
Sarıyer sahili büyüklü küçüklü denizanalarıyla beyaza büründü.
Yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridi denizanalarıyla kaplandı. Sahildeki denizanaları ise tedirginliğe yol açtı.
Çevre sakinleri denizanalarının denizdeki yoğun kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söyledi.
Sahili beyaza bürüyen denizanaları havadan görüntülendi.
Sahile gezmeye gelen Kemal Boz, "Sahiller pislik dolu ama deniz anaları neden geliyor onu bilmiyorum. Yalnız denizi değil, bütün çevremizi temiz tutmalıyız" dedi.
Yürüyüş yapan başka bir vatandaş da bu görüntünün pislikten dolayı olduğunu savunarak "Yürüyüş yaparken kaç defa temizlediklerini gördüm ama bu temizlemekle bitecek iş değil" diye konuştu.