İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası devam ediyor

İstanbul Boğazı denizanası istilasıyla karşıya karşıya kaldı. Farklı noktalarda denizanası yoğunluğunu görüntülendi.
Denizanalarının deniz kirliliğinin arttığı noktalarda daha çok görüldüğü ifade ediliyor.
Su altında serbest dalış yapan ve su altı yaşamını görüntüleyen İsa Şahintürk, dönem dönem su altında böyle denizanası yoğunluğunun olduğunu ifade etti.
Şahintürk, "Denizanası yoğunluğunun bu yıl geçen yıllara oranla daha fazla olduğunu düşünüyorum. Denizanalarının deniz kirliliğinin arttığı noktalarda sayılarının daha fazla olduğunu biliyoruz." dedi.