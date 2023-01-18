İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası devam ediyor

İstanbul Boğazı’nda Sarıyer sahilinde kameralara takılan denizanası yoğunluğu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Bebek sahili açıklarında da su altından görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası devam ediyor - 1

İstanbul Boğazı denizanası istilasıyla karşıya karşıya kaldı. Farklı noktalarda denizanası yoğunluğunu görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası devam ediyor - 2

Denizanalarının deniz kirliliğinin arttığı noktalarda daha çok görüldüğü ifade ediliyor.

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası devam ediyor - 3

Su altında serbest dalış yapan ve su altı yaşamını görüntüleyen İsa Şahintürk, dönem dönem su altında böyle denizanası yoğunluğunun olduğunu ifade etti.

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası devam ediyor - 4

Şahintürk, "Denizanası yoğunluğunun bu yıl geçen yıllara oranla daha fazla olduğunu düşünüyorum. Denizanalarının deniz kirliliğinin arttığı noktalarda sayılarının daha fazla olduğunu biliyoruz." dedi.

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası devam ediyor - 5

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