İstanbul Boğazı'nda dev gemi arıza yaptı

İstanbul Boğazı'nda makina arızası yapan Yunan bandıralı "Militos" adlı tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce kurtarıldı.

DHA 12.04.2020 - 14:47

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Süveyş Kanalı'ndan gelen 274 metre uzunluğunda 50 metre genişliğindeki boş ham petrol tankeri, Haydarpaşa önlerinde makina arızası yaptı.
Gemideki kılavuz kaptanının arızayı haber vermesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma römorkörleri buraya sevk edildi.
Kurtarma-2 , Kurtarma-11, KEG-4 botu, Mehmetçik, Kurtarma-5 ve Kurtarma-8 römorkörlerinin katıldığı operasyonla boş ham petrol tankeri, İstanbul Boğazı içinde römorkörler tarafından döndürülerek, Yeşilköy önlerinde demirletildi.

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