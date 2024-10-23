İstanbul Boğazı’nda domuz alarmı: “Palamuta geldik, domuz bulduk”
İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde domuz alarmı yaşandı. Denize düşen bir domuz, Beykoz açıklarında dakikalarca yüzdü. Domuzu gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin kurtardığı domuz, tedavi altına alındı. O anları kayıt altına alan bir vatandaş, “Palamuta geldik, domuz bulduk.” dedi.
İstanbul Boğazı’nda Beykoz ilçesinin Çubuklu açıklarında sabah saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşlar, denizde yüzen bir domuz gördü.