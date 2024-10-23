İstanbul Boğazı’nda domuz alarmı: “Palamuta geldik, domuz bulduk”

İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde domuz alarmı yaşandı. Denize düşen bir domuz, Beykoz açıklarında dakikalarca yüzdü. Domuzu gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin kurtardığı domuz, tedavi altına alındı. O anları kayıt altına alan bir vatandaş, “Palamuta geldik, domuz bulduk.” dedi.

İstanbul Boğazı’nda domuz alarmı: “Palamuta geldik, domuz bulduk” - 1

İstanbul Boğazı’nda Beykoz ilçesinin Çubuklu açıklarında sabah saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşlar, denizde yüzen bir domuz gördü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Boğazı’nda domuz alarmı: “Palamuta geldik, domuz bulduk” - 2

Ormanlık alandan gelerek düştüğü tahmin edilen domuz dakikalarca denizde yüzdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi.
İstanbul Boğazı’nda domuz alarmı: “Palamuta geldik, domuz bulduk” - 3

Kıyıya gelen ekip, kurtarma çalışmalarına başlarken denizdeki kıyı temizliği ekibi de domuzu sahile yaklaştırdı.

İstanbul Boğazı’nda domuz alarmı: “Palamuta geldik, domuz bulduk” - 4

Çalışmalar sonucunda sahile çıkartılan domuz, tedavi edilmek üzere götürüldü.

İstanbul Boğazı’nda domuz alarmı: “Palamuta geldik, domuz bulduk” - 5

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken domuzu görüntüleyen bir balıkçı, “Palamuta geldik, domuz bulduk.” yorumu yaptı.

İstanbul Boğazı’nda domuz alarmı: “Palamuta geldik, domuz bulduk” - 6
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