İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün oteldeki görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Boğazı’nda pazar günü düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un kaldığı oteldeki son görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün oteldeki görüntüleri ortaya çıktı - 1

İstanbul Boğazı’nda düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi.

Yarışta Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkmadığı ortaya çıktı ve olayla ilgili çalışma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün oteldeki görüntüleri ortaya çıktı - 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar Vaniköy açıklarında dalış yaparak su altını taradı.

İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün oteldeki görüntüleri ortaya çıktı - 3

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın otel ve hastane kayıtlarının araştırılarak kaybolan sporcuya dair herhangi bir kayıt girişi olup olmadığının da araştırılmasını talep etti.

İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün oteldeki görüntüleri ortaya çıktı - 4

OTELDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Rus yüzücünün kaldığı otelde son görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün oteldeki görüntüleri ortaya çıktı - 5

Resepsiyonda çalışanla konuştuğu ve koltukta oturan Svechnikov’nun içeride bir süre dolaştığı görülüyor.

İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün oteldeki görüntüleri ortaya çıktı - 6
İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün oteldeki görüntüleri ortaya çıktı - 7
DAHA FAZLA GÖSTER