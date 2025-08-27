İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün oteldeki görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Boğazı’nda pazar günü düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un kaldığı oteldeki son görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Boğazı’nda düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi.
Yarışta Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkmadığı ortaya çıktı ve olayla ilgili çalışma başlatıldı.