İstanbul Boğazı'nda korkutan tehlike: Aç kaldılar
İstanbul Boğazı'nda balık stokları azaldı. Yeterli balık stoğunun olmaması ve su altı gürültüsü gibi tehditler nedeniyle yunusların strese girmiş olabileceği kaydedildi. Kaşalot ve gagalı balina türlerinin neslinin de tehlike altında olduğu uyarısı yapılırken Boğaz'da sıklıkla görülen afalina yunus türlerinin, açlıktan zayıfladığı belirlendi.
Deniz Memelileri Araştırma Derneği (DMAD), bilimsel araştırmalar neticesinde çıkan sonuçlara göre Türkiye sularındaki yunus ve balinalarla ilgili verilere dikkat çekti.
Kuruculu Dr. Aylin Akkaya, Türkiye'nin kıyı uzunluğu olarak Akdeniz'de önemli bir yere sahip, fakat bilimsel çalışma sayısının oldukça az olduğunu belirtti. Balina ve yunusların görüldüğü denizlerde ekosistem, biyoçeşitliliğin zengin olduğunu söyleyen Dr. Akkaya, “Yaptığımız çalışmalarla biyoçeşitliliğin zenginliğini bir nevi ispatlamış olduk. Doğu Akdeniz, yunus ve balinalar açısından Akdeniz'in diğer bölgeleri kadar zengin bir bölge. Bu türler bayrak tür özelliğinde, görüldüğü bölgenin korunması gerektiğini de gösteriyor." dedi.