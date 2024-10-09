İstanbul Boğazı'nda korkutan tehlike: Aç kaldılar

Deniz memelileri içinde Türkiye'de en çok görülen türün özellikle İstanbul Boğazı’nda afalina yunus türü olduğunu dile getiren Dr. Akkaya, “Bunlar biraz iri ve cesur türler. Kıyısal olarak görüldüklerinden İstanbul Boğazı, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'de Hatay bölgesine kadar tüm Türkiye sularında mevcut." ifadelerini kullandı.

Balinalar hakkında endişe uyandırıcı durumlar da olduğundan söz eden Akkaya, "Daha önce 10 birey gözlemliyorken, şu an 2-3 birey görüyoruz genel olarak. Vücut yapılarına baktığımızda iri olması gereken bir türken biraz zayıflamışlar. Kaburgaları daha çok dışarıda, nefes aldıkları yer biraz içeriye çökmüş. Özellikle bu baskıları İstanbul Boğazı'nda görebiliyoruz. Ülkemizde yerel bir tür olmasına rağmen ne yazık ki şu an popülasyonları o kadar iç açıcı değil." diye konuştu.