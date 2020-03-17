İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi kıyıya çekildi

Yardım istenmesi üzerine söz konusu gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları tarafından Paşabahçe Koyu'na çekildi.

Gemiye Kıyı Emniyeti gemi kurtarma botlarının yanı sıra Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi botlarının da eşlik ettiği görüldü.