İstanbul Boğazı'nda Osman Gazi heyecanı: Geçişi 11 saat sürecek

Türkiye, denizlerde yürüttüğü petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini filoya eklediği ilk yüzer doğalgaz üretim plaformuyla ileri seviyeye taşımaya hazırlanıyor. İlk yüzer doğalgaz üretim platformu Osman Gazi, yarın İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılacak.

İstanbul Boğazı'nda Osman Gazi heyecanı: Geçişi 11 saat sürecek - 1

Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, yarın İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Boğaz'dan geçerek Filyos Limanı'na gidecek.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda doğalgaz üretimini 2 katına çıkaracak platform, Karadeniz'deki 20 yıllık görevi için 1 yıl sonra görev yerine ulaşacak.

Platformun maksimum doğalgaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip platformun personel kapasitesi 140 kişi.

Platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu 161 kilometre olacak.

Platformda işlenen doğalgaz bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Boğazı'nda Osman Gazi heyecanı: Geçişi 11 saat sürecek - 2

1 HAZİRAN'DA FİLYOS'TA OLACAK

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, 26 Eylül 2024'te Çanakkale'de bulunan bir tersanede yenileme faaliyetleri kapsamında kuru havuza alınmıştı.

Tersanedeki faaliyetler 27 Mayıs'ta tamamlanıp kuru havuzdan çıkan platform, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Boğaz'dan geçecek.

Platform, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurlanacak.

İstanbul Boğaz'ını geçişi yaklaşık 11 saat sürecek platformun 1 Haziran'da Filyos Limanı'na yanaşması planlanıyor. Halihazırda Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'ndan 12 kuyudan 9,5 milyon metreküp günlük gaz üretiliyor.

2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak olan yüzer üretim platformu ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi 2 katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.

Böylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanmış olacak. Platform, belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacak.

İstanbul Boğazı'nda Osman Gazi heyecanı: Geçişi 11 saat sürecek - 3

ENERJİ FİLOSUNA DOĞALGAZ ÜRETİM PLATFORMU DOPİNGİ

Halihazırda 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle Türkiye, dünyanın 6'ncı büyük hidrokarbon deniz filosuna sahip bulunuyor.

Türkiye, denizlerde yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerini filoya eklediği ilk yüzer doğal gaz üretim platformu ile daha da ileri seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin denizlerde doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için kurduğu enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyordu. Osman Gazi ise Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu olarak hizmet verecek.

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