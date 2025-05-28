İstanbul Boğazı'nda Osman Gazi heyecanı: Geçişi 11 saat sürecek
Türkiye, denizlerde yürüttüğü petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini filoya eklediği ilk yüzer doğalgaz üretim plaformuyla ileri seviyeye taşımaya hazırlanıyor. İlk yüzer doğalgaz üretim platformu Osman Gazi, yarın İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılacak.
Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, yarın İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Boğaz'dan geçerek Filyos Limanı'na gidecek.
Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda doğalgaz üretimini 2 katına çıkaracak platform, Karadeniz'deki 20 yıllık görevi için 1 yıl sonra görev yerine ulaşacak.
Platformun maksimum doğalgaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.
Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip platformun personel kapasitesi 140 kişi.
Platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu 161 kilometre olacak.
Platformda işlenen doğalgaz bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verilecek.