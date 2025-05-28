İstanbul Boğazı'nda Osman Gazi heyecanı: Geçişi 11 saat sürecek

ENERJİ FİLOSUNA DOĞALGAZ ÜRETİM PLATFORMU DOPİNGİ

Halihazırda 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle Türkiye, dünyanın 6'ncı büyük hidrokarbon deniz filosuna sahip bulunuyor.

Türkiye, denizlerde yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerini filoya eklediği ilk yüzer doğal gaz üretim platformu ile daha da ileri seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin denizlerde doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için kurduğu enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyordu. Osman Gazi ise Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu olarak hizmet verecek.