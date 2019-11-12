İstanbul Boğazı'nda sis örtüsü

İstanbullular güne sis ile başladı. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, İstanbul Boğazı'nda yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu.
İHA - Anadolu Ajansı 12.11.2019 - 11:34| Son Güncelleme : 12.11.2019 - 11:38
İstanbul'u etkisi altına alan sis sürücülerin görüş mesafesini kısaltarak zor anlar yaşattı.
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