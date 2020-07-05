İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, İstanbul Boğazı'ndaki teknelerde yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Anadolu Ajansı 05.07.2020 - 00:00

İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim - 1
İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren tekneler yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetlend
İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim - 2
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren teknelerde salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.
İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim - 3
Kuralları ihlal eden tekne sahiplerine ve yolculara cezai işlem uygulandı.
İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim - 4
Teknede belirlenen kapasiteyi aşarak düğün ve eğlence etkinliği yapan bazı gruplara da sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle işlem yapıldı.
İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim - 5
Eş zamanlı olarak 7 botla denetim yapan Sahil Güvenlik ekiplerine eşlik eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de Boğaz'da gürültü kirliliğini denetledi.
İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim - 6
İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim - 7
İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim - 8
İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim - 9
İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim - 10
İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim - 11
İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim - 12
İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim - 13
İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim - 14
İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim - 15
İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim - 16
İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim - 17
İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim - 18

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