İstanbul Boğazı'nda 'yıldız' geçidi

TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri uçakları selamlama uçuşu yaptı.
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Anadolu Ajansı - DHA 20.09.2021 - 12:55
TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.
Festival öncesi Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri uçakları İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 uçakları Saat 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı üzerinde belirdi. Selamlama uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.
Üsküdar Nakkaştepe'de bulunan millet parkında uçuşu izleyen Enes Karagülle, "Uçakların geçişini izledim. Solotürk ve jetlerimizin yanında Azerbaycan uçakların geçişinide. Gerçekten gurur verici bir tabloydu" diye konuştu.
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