İstanbul Boğazı'nda 'yıldız' geçidi

TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri uçakları selamlama uçuşu yaptı.

Anadolu Ajansı - DHA 20.09.2021 - 12:55

İstanbul Boğazı'nda 'yıldız' geçidi - 1

TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.

Festival öncesi Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri uçakları İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu yaptı.

İstanbul Boğazı'nda 'yıldız' geçidi - 2
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 uçakları Saat 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı üzerinde belirdi. Selamlama uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.
İstanbul Boğazı'nda 'yıldız' geçidi - 3
Üsküdar Nakkaştepe'de bulunan millet parkında uçuşu izleyen Enes Karagülle, "Uçakların geçişini izledim. Solotürk ve jetlerimizin yanında Azerbaycan uçakların geçişinide. Gerçekten gurur verici bir tabloydu" diye konuştu.
İstanbul Boğazı'nda 'yıldız' geçidi - 4
İstanbul Boğazı'nda 'yıldız' geçidi - 5
İstanbul Boğazı'nda 'yıldız' geçidi - 6
İstanbul Boğazı'nda 'yıldız' geçidi - 7

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