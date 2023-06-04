İstanbul Boğazı'nda yüksek müzik ve gürültü isyanı

Havaların ısınması ile İstanbul Boğazı'nda tur düzenleyen teknelerin sayısı arttı.
Tur teknelerinde düğün, nişan, mezuniyet töreni programları düzenlenmeye başladı.
İstanbul'a gelen turistleri de gezdiren tur teknelerinden gece geç saatlere kadar yüksek sesle müzik yayını yapılması, sahil şeridinde oturanları rahatsız ediyor.
Üsküdar, Salacak sahilinde oturan Ozan Özkan, çektiği video ile rahatsızlığını sosyal medya hesabından dile getirirken, "Özellikle Mayıs ve Ekim ayları arasında akşam saat 22.00'den 00.00'a kadar tur teknelerinden çok rahatsızız. Boğaz turu yapıyorlar, özellikle Kız Kulesi'ni geçip bu bölgede saat yarıma kadar 45 dakika, 1 saate kadar çok yüksek sesle müzik oluyor." dedi.
Bir gün mezdeke, bir gün pop, bir gün arabesk çaldıklarından şikayet eden Özkan, "Sadece sahilde oturanlar değil, 1-2 sıra arkasında da evin içerisinde duramıyorsunuz. Evin içerisinde uyandıracak kadar yüksek ses geliyor." ifadelerini kullandı.
İstanbul Deniz Turizmi Araçları ve Yat İşletmecileri Derneği (İSTDENTAD) Başkanı İzzet Demirtaş ise aynı şikayetlerin kendilerine de geldiğini belirtti.
Denetçi olarak deniz polisinin, sahil güvenliğin, liman polisinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ve belediyenin de devreye girdiğini belirten Demirtaş şöyle devam etti:
"Geceleri bu işe çıkan irili ufaklı 30-40 tane tekne vardır. Saat saat desibel düşüyor. 90 desibelden başlıyor, saat ilerledikçe 80'e, 70'e, 60'a böyle düşüşleri var. Desibeli de güvenlik güçleri ölçüyor. Yanlış bir ses var ise, yüksek bir ses var ise, hemen gerekli müdahaleyi yapıyorlar ve limana bildirerek ceza kesiyorlar zaten."