İstanbul Boğazı'nda yüksek müzik ve gürültü isyanı

"EVİN İÇERİSİNDE UYANDIRACAK KADAR YÜKSEK SES GELİYOR"

Üsküdar, Salacak sahilinde oturan Ozan Özkan, çektiği video ile rahatsızlığını sosyal medya hesabından dile getirirken, "Özellikle Mayıs ve Ekim ayları arasında akşam saat 22.00'den 00.00'a kadar tur teknelerinden çok rahatsızız. Boğaz turu yapıyorlar, özellikle Kız Kulesi'ni geçip bu bölgede saat yarıma kadar 45 dakika, 1 saate kadar çok yüksek sesle müzik oluyor." dedi.

Bir gün mezdeke, bir gün pop, bir gün arabesk çaldıklarından şikayet eden Özkan, "Sadece sahilde oturanlar değil, 1-2 sıra arkasında da evin içerisinde duramıyorsunuz. Evin içerisinde uyandıracak kadar yüksek ses geliyor." ifadelerini kullandı.